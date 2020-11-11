Cidde'de Yabancı Diplomatların Katıldığı Törende Patlama

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Fransa Konsolosluğu’nun düzenlediği Birinci Dünya Savaşı anma töreninde patlama meydana geldi. Fransa Suudi Arabistan’daki vatandaşlarına teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

Cidde’de Müslüman olmayanların defnedildiği mezarlıkta meydana gelen patlama son birkaç hafta içinde meydana gelen ikinci güvenlik olayı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, saldırının Cidde’de yabancı ülkelerin büyükelçilik yetkililerinin katıldığı bir törende meydana geldiğini belirtti.

Yunan bir yetkili de Reuters’a yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan dört kişi arasında bir Yunan vatandaşının olduğunu söyledi.

Mekke Valiliği’nden yapılan açıklamada saldırıda Yunanistan konsolosluğu çalışanı ve Suudi bir güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan bir kaynak, saldırının Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden gelen heyetlerin katıldığı anma etkinliği sırasında gerçekleştiğini ve etkinliğin Fransa Büyükelçiliği tarafından düzenlendiğini belirtti.