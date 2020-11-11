Cidde'de Yabancı Diplomatların Katıldığı Törende Patlama

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Fransa Konsolosluğu’nun düzenlediği Birinci Dünya Savaşı anma töreninde patlama meydana geldi. Fransa Suudi Arabistan’daki vatandaşlarına teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.
Cidde’de Müslüman olmayanların defnedildiği mezarlıkta meydana gelen patlama son birkaç hafta içinde meydana gelen ikinci güvenlik olayı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, saldırının Cidde’de yabancı ülkelerin büyükelçilik yetkililerinin katıldığı bir törende meydana geldiğini belirtti.
Yunan bir yetkili de Reuters’a yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan dört kişi arasında bir Yunan vatandaşının olduğunu söyledi.
Mekke Valiliği’nden yapılan açıklamada saldırıda Yunanistan konsolosluğu çalışanı ve Suudi bir güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.
Konuya ilişkin bilgi sahibi olan bir kaynak, saldırının Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden gelen heyetlerin katıldığı anma etkinliği sırasında gerçekleştiğini ve etkinliğin Fransa Büyükelçiliği tarafından düzenlendiğini belirtti.
29 Ekim’de bugünkü saldırının meydana geldiği bölge yakınlarında bulunan Fransız konsolosluğunda bir güvenlik görevlisini bıçaklı saldırıda yaralayan Suudi Arabistan vatandaşı saldırgan yakalanmıştı.
Bu olayın öncesinde, Paris’te derste Hz. Muhammed’in karikatürlerini gösteren bir öğretmen Çeçen kökenli bir kişi tarafından başı kesilerek öldürülmüştü.
Fransız yetkililer karikatürlerin derste gösterilmesini ifade özgürlüğü hakkı olarak değerlendirdiklerini belirtmiş, Suudi Arabistan ise Hz. Muhammed karikatürlerinin kullanılmasını kınamış ancak diğer Müslüman ülkelerin Fransa’ya karşı adım atılması çağrılarına katılmaktan kaçınmıştı.