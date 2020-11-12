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Cidde’deki Mezarlık Saldırısını IŞİD Üstlendi

12.11.2020 21:18 | Son Güncelleme

18 Ekim’de IŞİD’in bir sözcüsü örgütün destekçilerine Suudi Arabistan’da batılıları, petrol boru hatlarını ve ekonomik altyapıyı hedef almaları çağrısı yapmıştı

Cidde’deki Mezarlık Saldırısını IŞİD Üstlendi

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Müslüman olmayanların defnedildiği bir mezarlıkta meydana gelen patlamayı IŞİD üstlendi, ancak bunu destekleyecek delil sunmadı. Kentte meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu açıklanmıştı.

Mesaj uygulaması Telegram’daki resmi hesabından açıklama yapan IŞİD, ‘‘askerlerinin’’ Çarşamba günü mezarlıkta el yapımı bir bombayı sakladıklarını daha sonra bombanın ‘‘Haçlı ülkelerinin temsilcileri’’ toplandığı sırada patlatıldığını belirtti.

18 Ekim’de IŞİD’in bir sözcüsü örgütün destekçilerine Suudi Arabistan’da batılıları, petrol boru hatlarını ve ekonomik altyapıyı hedef almaları çağrısı yapmıştı.

Perşembe günü Cidde’deki mezarlık saldırısından önce de kimliği belirsiz kişiler Hollanda’daki Suudi Arabistan büyükelçiliği binasına ateş açmıştı. Olayda yaralanan olmamıştı.

29 Ekim’de de bugünkü saldırının meydana geldiği bölge yakınlarında bulunan Fransız konsolosluğunda bir güvenlik görevlisini bıçaklı saldırıda yaralayan Suudi Arabistan vatandaşı yakalanmıştı.

Bu olayın öncesinde, Paris’te derste Hz. Muhammed’in karikatürlerini gösteren bir öğretmen Çeçen kökenli bir kişi tarafından başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer karikatürlerin derste gösterilmesini ifade özgürlüğü hakkı olarak değerlendirdiklerini belirtmiş, Suudi Arabistan ise Hz. Muhammed karikatürlerinin kullanılmasını kınamış ancak diğer Müslüman ülkelerin Fransız mallarına ambargo uygulanması çağrılarına katılmaktan kaçınmıştı.

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