AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Islak imzalı sandık sonuç tutanaklarını YSK'nin sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda partimiz adına ciddi anlamda yanlış ve eksiklikleri tespit etmiş bulunmaktayız." dedi.

Özcan, partisinin Ankara İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, Ankara'nın 25 ilçesinde 12 bin 180 sandıkta 3 milyon 362 bin 639 vatandaşın oy kullandığını, 22 ilçede Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazandığını söyledi.

Vatandaşların kullandığı oyların olduğu gibi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) iletilmesi için teşkilatın sabah saatlerine kadar çalıştığını ve bu çalışmanın devam ettiğini belirten Özcan, "Ankaralı vatandaşlarımızın oylarının adil bir şekilde sonuçlara yansıması için AK Parti Ankara teşkilatı olarak gerekli tüm çabayı harcamaktayız." ifadelerini kullandı.

Özcan, seçim sonuçlarından elde edilen verilerle ilgili bazı bilgiler paylaşarak, şunları söyledi:

"Şu ana kadar elde ettiğimiz verilerde ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını YSK'nin sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda partimiz adına ciddi anlamda yanlış ve eksiklikleri tespit etmiş bulunmaktayız. Yaptığımız tespitler neticesinde 108 bin 680 oyun geçersiz sayıldığını ve bir o kadar da YSK sistemine yanlış sonuç girildiğini, elimizdeki ıslak imzalı sonuç tutanaklarının büyük bölümünde geçersiz oyların normalden fazla olduğunu, hangi sebeple geçersiz kabul edildiğinin belli olmadığını ve sandık sonuç tutanağına bilgilerin hatalı girildiğini tespit ettik."