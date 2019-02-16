'Ciddi oyun' ile eğlenceli eğitim

ANKARA'da Başak ve Ergün Güvenç çiftinin kurduğu yazılım şirketinin son dönemde şirketler için hazırladığı oyunlaştırılmış projeler ve oyun tabanlı eğitim projeleri dikkat çekiyor. 'Ciddi Oyun' uygulamalarında oyunun sağladığı yüksek motivasyonu bir şeyler öğretmekte araç olarak kullandıklarını belirten Başak Güvenç, "Amacımız eğitim süreçlerini oyunlaştırmak. Eğitimleri oyun şeklinde verip, hem motivasyonu, hem de işe angajmanını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Güvenç çiftinin 2015 yılında kurduğu şirket, Türkiye ekonomisinin önde gelen şirketleri için 'ciddi oyun' ve 'oyunlaştırma projeleri' tasarlıyor. Şirketin bu alanda geliştirdiği oyunlar, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren birçok şirket ve binlerce çalışan tarafından oynandı. Oyunun sağladığı motivasyonla çalışanlarına şirketin neler yaptığı eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.

Başak Güvenç, başlangıçta eğlence amaçlı oyunlar tasarladıklarını, sonra kurumlara eğitim amaçlı oyunlar geliştirdiklerini söyledi. Kurumlar için 'ciddi oyun' ve 'oyunlaştırma projeleri' yaptıklarını ifade eden Güvenç, "Türkiye'de 40'tan büyük kurumla çalışıyoruz, aynı zamanda yurt dışında da müşterilerimiz var. Amacımız eğitim süreçlerini oyunlaştırmak. Eğitimleri oyun şeklinde verip, hem motivasyonu, hem de işe angajmanını sağlamaya çalışıyoruz ve bilgelerin kalıcılığını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.