Cide’de bölge halkı, 2009 yılından beri Loç Vadisine yapılacak HES’e karşı direniyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Loç Vadisinde Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından yeniden bir bilirkişi incelemesi yaptırıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Loç Vadisinde yapılanması planlanan Hidroelektrik Santraline (HES) yönelik bölge halkının 2009 yılından bu tarafa süren mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.

OR-YA Enerji’nin 2009 yılında başlattığı HES çalışmalarına karşın bölge halkının açmış olduğu dava, 2012 yılında sonuçlanmış ve Danıştay ‘itiraz yolu da kapalı olmak üzere’ şirketin ÇED raporunu iptal etmişti. Aynı şirketin 2016 yılında Cide Loç Vadisi bölgesi için yeniden girişimde bulunması üzerine bölge halkı yeniden hukuki yollara başvurdu.

Bu kapsamda Cide Loç Vadisi bölgesinde yaşayan vatandaşların 2009 yılında başlayan mücadelesi sonrasında yeniden bölgede 5’nci kez bilirkişi keşfi yapıldı. Şirket bölgede 300 civarında ağacın kesileceğini, bölge halkı ise 200 binin üzerinde ağaç kesileceğini iddia ediyor. Kastamonu İdare Mahkemesi heyeti de bilirkişilerle birlikte bölgede bu konu üzerine incelemelerde bulundu. Bilirkişi raporuyla bölgede ne kadar ağaç kesileceği tespit edilecek. Cide Loç Vadisi bölgesinde bugüne kadar 8 bin civarında ağaç kesimi gerçekleşti.

Şirketin lisansı iptal edildi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde projenin üretim lisansının iptali için Loç Vadisi bölgesi halkının açmış olduğu dava, 2017 yılında lisansın iptal edilmesi yönünde kararla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine de şirket yetkilileri konuyu temyize götürmüş, Danıştay 13. Dairesi de geçtiğimiz günlerde ilk mahkemenin kararını onayarak şirketin Loç Vadisi HES Projesi’nin elektrik üretim lisansını iptal etti.

Bu durum sonrasında şirket, gerçekleştirilen bilirkişi incelemesi sonrasında ÇED raporunu kabul ettirmiş olsa bile elektrik üretim lisansı iptal edildiği için Loç Vadisi’nde herhangi bir girişimde bulunamayacak.

