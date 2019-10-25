HABER

Cide’de bölge halkı, 2009 yılından beri Loç Vadisine yapılacak HES’e karşı direniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Loç Vadisinde Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından yeniden bir bilirkişi incelemesi yaptırıldı.Kastamonu’nun Cide ilçesinde Loç Vadisinde yapılanması planlanan Hidroelektrik Santraline (HES) yönelik bölge halkının 2009 yılından bu tarafa süren mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.OR-YA Enerji’nin 2009 yılında başlattığı HES çalışmalarına karşın bölge halkının açmış olduğu dava, 2012 yılında sonuçlanmış ve Danıştay ‘itiraz yolu da kapalı olmak üzere’ şirketin ÇED raporunu iptal etmişti.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Loç Vadisinde Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından yeniden bir bilirkişi incelemesi yaptırıldı.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde Loç Vadisinde yapılanması planlanan Hidroelektrik Santraline (HES) yönelik bölge halkının 2009 yılından bu tarafa süren mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.
OR-YA Enerji’nin 2009 yılında başlattığı HES çalışmalarına karşın bölge halkının açmış olduğu dava, 2012 yılında sonuçlanmış ve Danıştay ‘itiraz yolu da kapalı olmak üzere’ şirketin ÇED raporunu iptal etmişti. Aynı şirketin 2016 yılında Cide Loç Vadisi bölgesi için yeniden girişimde bulunması üzerine bölge halkı yeniden hukuki yollara başvurdu.
Bu kapsamda Cide Loç Vadisi bölgesinde yaşayan vatandaşların 2009 yılında başlayan mücadelesi sonrasında yeniden bölgede 5’nci kez bilirkişi keşfi yapıldı. Şirket bölgede 300 civarında ağacın kesileceğini, bölge halkı ise 200 binin üzerinde ağaç kesileceğini iddia ediyor. Kastamonu İdare Mahkemesi heyeti de bilirkişilerle birlikte bölgede bu konu üzerine incelemelerde bulundu. Bilirkişi raporuyla bölgede ne kadar ağaç kesileceği tespit edilecek. Cide Loç Vadisi bölgesinde bugüne kadar 8 bin civarında ağaç kesimi gerçekleşti.
Şirketin lisansı iptal edildi
Öte yandan geçtiğimiz günlerde projenin üretim lisansının iptali için Loç Vadisi bölgesi halkının açmış olduğu dava, 2017 yılında lisansın iptal edilmesi yönünde kararla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine de şirket yetkilileri konuyu temyize götürmüş, Danıştay 13. Dairesi de geçtiğimiz günlerde ilk mahkemenin kararını onayarak şirketin Loç Vadisi HES Projesi’nin elektrik üretim lisansını iptal etti.
Bu durum sonrasında şirket, gerçekleştirilen bilirkişi incelemesi sonrasında ÇED raporunu kabul ettirmiş olsa bile elektrik üretim lisansı iptal edildiği için Loç Vadisi’nde herhangi bir girişimde bulunamayacak.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Gündem olan fotoğraftaki doktor konuştuGündem olan fotoğraftaki doktor konuştu
Merakla beklenen fuar kapılarını açtıMerakla beklenen fuar kapılarını açtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sınav sonuçları sorgulama ekranı

2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı!

'Kazbank' olayında yeni gelişme! SPK istinaf mahkemesine başvurdu

İkinci Çiftlik Bank iddiası: Kazbank! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

Tuğba'yı darp eden baba hakkında karar

Görüntüler infial yaratmıştı! O baba hakkında karar...

İBB'den 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yıkımla ilgili açıklama

İBB'den otogardaki yıkımla ilgili açıklama

Turuncu ve gri listede yer alan teröristler Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice etkisiz hale getirildi

Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.