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Çift başlı buzağı şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

Çift başlı buzağının görüntüsü sosyal medyada yayıldı, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Dominik Cumhuriyeti'nde çekildiği bilgisi verilen görüntülerde bir buzağının çift başlı doğması yerel halk tarafından merak konusu oldu.

Tuhaf hayvana daha sonra ne olduğu bilgisi verilmese de sosyal medyada yayılan ilginç görüntü çok sayıda kişi tarafından yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dominik Cumhuriyeti inek Buzağı çift başlı buzağı

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