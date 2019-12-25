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  4. Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 22:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde bir inek çift başlı buzağı doğurdu.

Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. Yıllardır hayvancılıkla uğraşan besici Halil Uymaz ise, "İlk defa başıma böyle bir şey geldi" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde veteriner hekim olarak özel kliniğinde hizmet veren Ömer Şimşek, yaptığı açıklamada, ’’Bugün öğlen saatlerinde yetiştiricimiz doğum ihbarı ile bizi aradı. Gittiğimizde hayvana yapmış olduğumuz muayene sonucunda, buzağıda patolojik durum teşhis edildi. Hayvanı acilen sezaryen ameliyatına alıp doğumu gerçekleştirdik. Doğum sonucunda, doğan buzağının tek vücut, iki başlı olduğu gözlendi. Bu tarz durumların asıl sebebine gelecek olursak, akraba yakınlığı, kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesidir. Burada bizim yetiştiricilerimize tavsiyemiz tabi tohumlama yerine, suni tohumlama yaptırmalarıdır’’ dedi.

Çift başlı olarak doğan buzağının, 15 dakika yaşadıktan sonra öldüğü bildirildi.

Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

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