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Çift başlı yılan heyecan yarattı: İki beyini var

İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Florida'da bir evin bahçesinde görülen çift başlı yılan korkuttu. İki beyinli olduğu ve verdiği farklı kararlar nedeniyle vahşi yaşamda hayatta kalma şansının çok zayıf olduğu belirlenen yılan korumaya alındı.

Çift başlı yılan heyecan yarattı: İki beyini var

ABD'nin Florida eyaletinde bir evin bahçesinde bulunan iki kafalı yılan heyecan yarattı.

İki başlı yılan Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu (FWC) tarafından gözlem ve bakıma alındı.

Yılanın, iki “monozigotik ikiz”in embriyo gelişim aşamasında ayrılmadığı ve tek vücutta iki başlı sonuçlanan ‘bisefal’ denen bir durumu olduğu anlaşıldı.

Kurumun Facebook sayfasında yılanın iki ayrı beyne sahip olduğu, verilen farklı kararlardan dolayı vahşi hayatta kalma olasılığının zayıf olduğu duyuruldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, uzmanlar, sürüngenlerin bıraktığı çok sayıda yumurtanın çevreden çok fazla şeye maruz kaldığından dolayı iki başlı olarak doğma gibi anomali olasılıklarının arttığını kaydetti.

Daha önce Endonezya’nın Bali bölgesinde bir yaprağın üzerinde hareket etmeye çalışan çift başlı yılan yakalanmıştı.


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