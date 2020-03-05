Çift ekranlı Asus ZenBook Duo incelemesi

Asus ZenBook Duo’nun güzel bir tasarımı var. Ekranın çerçeveleri gayet ince. İkinci ekran sebebiyle klavyenin alt tarafa yakın tasarlandığını söyleyebiliriz. Bu sebeple uzun süreli kullanımlarda bileklerde ufak tefek sıkıntılar olabilir.

Klavyenin tuşları alttan aydınlatmalı ve Türkçe karakter desteği de sunuyor. Can sıkıcı bir detay ise, Enter tuşunun ufak tasarlanması. Sağ yan tarafa baktığımızda, numpad’i göremiyoruz. Onun yerine, dikey olarak bir touch pad tasarlanmış. ErgoLift menteşe tasarımı sayesinde klavyeye hafif bir eğim kattığı gibi görüntü açısını da daha güzel bir hale büründürebiliyor ve PC’nin altında oluşturduğu ufak boşluk sayesinde bir nevi ısınmaları da azaltıyor. Zaten cihazın sıcak havayı tahliye etme tarafında gelişmiş bir soğutma sistemi bulunmakta.

ASUS ZENBOOK DUO ÖZELLİKLERİ

Asus ZenBook Duo (UX481FL), Intel’in 10. nesil Core i7 işlemcisiyle geliyor. Bunun yanında 512GB depolama, 16GB DDR3 RAM ve Nvidia GeForce MX250 2GB ekran kartı gibi teknik detaylara sahip. Ayrıca güçlü kablosuz bağlantılar için Wi-Fi 6 teknolojisi de var. Haliyle oldukça güçlü bir cihaz. Bu PC’nin ana ekranı 14 inç değerde, FHD çözünürlük sunuyor ve parlamalara karşı önleyiciye sahip. Gerçekten güzel renkler ve net detaylar sunabiliyor. İster bir şeyler izliyor olun, isterseniz de bir şeyler oynayın… 178 derecelik görüş açısı sayesinde arkadaşlarınızla da keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Bu arada, ekranın üzerinde kızıl ötesi kamera yer alıyor ve Windows Hello desteği sayesinde güvenli kullanım mümkün. Kilit mekanizması oldukça hızlı şekilde kaldırılabiliyor.