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Çift ekranlı Asus ZenBook Duo incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Geleceğin dizüstü sistemi olan Asus ZenBook Duo, biri ana olmak üzere toplamda 2 ekrana sahip olması ve böylece kullanıcılarına daha farklı deneyimler yaşatabilmesi ile ilgi çekiyor.

Çift ekranlı Asus ZenBook Duo incelemesi

Asus ZenBook Duo’nun güzel bir tasarımı var. Ekranın çerçeveleri gayet ince. İkinci ekran sebebiyle klavyenin alt tarafa yakın tasarlandığını söyleyebiliriz. Bu sebeple uzun süreli kullanımlarda bileklerde ufak tefek sıkıntılar olabilir.

Klavyenin tuşları alttan aydınlatmalı ve Türkçe karakter desteği de sunuyor. Can sıkıcı bir detay ise, Enter tuşunun ufak tasarlanması. Sağ yan tarafa baktığımızda, numpad’i göremiyoruz. Onun yerine, dikey olarak bir touch pad tasarlanmış. ErgoLift menteşe tasarımı sayesinde klavyeye hafif bir eğim kattığı gibi görüntü açısını da daha güzel bir hale büründürebiliyor ve PC’nin altında oluşturduğu ufak boşluk sayesinde bir nevi ısınmaları da azaltıyor. Zaten cihazın sıcak havayı tahliye etme tarafında gelişmiş bir soğutma sistemi bulunmakta.

ASUS ZENBOOK DUO ÖZELLİKLERİ

Asus ZenBook Duo (UX481FL), Intel’in 10. nesil Core i7 işlemcisiyle geliyor. Bunun yanında 512GB depolama, 16GB DDR3 RAM ve Nvidia GeForce MX250 2GB ekran kartı gibi teknik detaylara sahip. Ayrıca güçlü kablosuz bağlantılar için Wi-Fi 6 teknolojisi de var. Haliyle oldukça güçlü bir cihaz. Bu PC’nin ana ekranı 14 inç değerde, FHD çözünürlük sunuyor ve parlamalara karşı önleyiciye sahip. Gerçekten güzel renkler ve net detaylar sunabiliyor. İster bir şeyler izliyor olun, isterseniz de bir şeyler oynayın… 178 derecelik görüş açısı sayesinde arkadaşlarınızla da keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Bu arada, ekranın üzerinde kızıl ötesi kamera yer alıyor ve Windows Hello desteği sayesinde güvenli kullanım mümkün. Kilit mekanizması oldukça hızlı şekilde kaldırılabiliyor.

ASUS ScreenPad Plus teknolojisi ile hem tasarım tarafına hem de kullanılabilirliğe yeni bir bakış açısı getirerek işlemlerinizi daha kısa sürede yapmanızı, aynı anda birden fazla işlemle rahatlıkla ilgilenmenizi sağlayabilen bir ürün. ScreePad Plus sayesinde pek çok profesyonel için daha verimli bir iş akışı mümkün. Bir müzisyen, fotoğraf sanatçısı ya da video kurgu editörü olun, ana ekranda çalışmalarınızın genel hatlarıyla ilgilenirken, “ince ayar” olarak da tabir edilebilen düzenleme detaylarını alt ekrana kaydırabilir ve buradan düzenleyebilirsiniz. Bu da size normale kıyasla daha büyük ekranda daha hızlı çalışma faydası olarak geri döner.

Dokunmatik olan bu ekrana uygulama pencerelerini atayabilir, el yazısı işlevini kullanabilir ya da laptopla birlikte gelen Asus kalemi kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek pek çok işlem konfigürasyonu mevcut. Örneğin, ana ekranda oyun oynarken, alt kısımdaki ikinci ekrana sosyal medyadaki mesaj pencerelerini atayabilir ve bir yandan sohbet ederken bir yandan da oyun oynamayı sürdürebilirsiniz. Tabii ki her ne kadar profesyonel iş yaşantısına yönelik bir ürün olsa da, güçlü teknik özellikleri sayesinde pek çok güncel oyunu da bu cihazda rahatlıkla oynayabilirsiniz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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