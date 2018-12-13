Çift ekranlı telefon: Vivo Nex Dual Display Edition

Son dönemde tanıttığı telefonlar ile sükse yapan Vivo firması, bugün 2018’e damga vuracak bir modeli tanıttı. Çift ekran deneyimi sunan Nex Dual Display Edition isimli bu model, donanımı ile amiral gemisi modellerden geri kalmayan bir deneyim sunuyor. Peki, Nex Dual Display Edition özellikleri neler? Çift ekran nasıl bir deneyim sunuyor?

Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan Nex Dual Display Edition, ön kameraya yer vermiyor. Vivo firması bunun yerine üç lensli arka kameraya yer veriyor. Telefonun arka bölümünde ise ikinci bir ekran yer alıyor. Yani selfie çekilmek istediğiniz telefonun arkasını çevirip yine kendinizi görerek hem de daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyorsunuz.

Tam ekran tasarımı ile gelen telefonda Vivo 3D TOF teknolojisi yer alıyor. Mesafe ölçümü yaparak kaliteli portre fotoğrafları çekebilen bu telefonun kalbinde, Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti yer alıyor.

Nex Dual Display Edition‘ın ana ekranı 6.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde iken, arka tarafta 16:9 formatında 5.5 inçlik Full HD bir ekran yer alıyor. Bu iki ekranında OLED olduğunu belirtelim.

2018'e damga vuran akıllı telefonlar!

