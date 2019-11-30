HABER

Çift sürerken devrilen traktörün altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde çift süren bir şahıs kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, olay, Çal ilçesi Kocaköy Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’nin Çal ilçesinde çift süren bir şahıs kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Çal ilçesi Kocaköy Mahallesinde meydana geldi. Tarlada 20 NH 980 plakalı traktör ile çift süren Musa Kılınç’ın kullandığı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kılınç devrilen aracın altında kaldı. Durumu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen traktörün altında kalan Kılınç’ı yaklaşık 20 dakikalık bir müdahale sonrası traktörün altından çıkardı. Kılınç ardından olay yerinde bekleyen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

PARTNERGönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...Gönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...
Kastamonulu pastırmacılardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekKastamonulu pastırmacılardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıAmasya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitlis’te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 asker yaralı

Askeri araçla kamyon çarpıştı!

Ordu'daki seri katil dehşetinde flaş gelişme! Kurbanların fotoğrafları telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay!

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi Akdeniz'e iniyor

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Adliyeye böyle götürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.