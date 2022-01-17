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Çift vajinalı kadın “Biri aşk, biri iş için” açıklamasıyla gündem yaratmıştı! Şimdi hamile olduğunu duyurdu

17.01.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki rahimle dünyaya gelen OnlyFans yıldızı Evelyn Miller hamile olduğunu açıkladı. İlk çocuğunu yaklaşık 7 ay önce kucağına aldığını söyleyen sosyal medya fenomeni, şimdilerde 13 haftalık hamile olduğunu açıkladı.

Çift vajinalı kadın “Biri aşk, biri iş için” açıklamasıyla gündem yaratmıştı! Şimdi hamile olduğunu duyurdu

20 yaşında çift vajinalı olarak dünyaya geldiğini öğrendiğini belirten OnlyFans yıldızı Evelyn Miller, nadir görülen durumunu avantaja çevirdiğini söylemişti. Çift vajinalı olarak doğmanın zorlukları kadar güzel yanları olduğundan bahseden Miler, “Biri aşk, biri iş için” sözleriyle sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. 7 ay öncesinde ilk bebeğini kucağına alan Miller, sağ tarafındaki vajinasında yeni bir bebeğin büyüdüğünü belirtti. İkinci hamileliğinde doktor gözleminin arttığını söyleyen Miller, gebeliğinin güzel yanları görmeye başladığını ifade etti.

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“YILLARCA ANLAMADIM”

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Avustralya’da yaşayan 31 yaşındaki kadın, yıllar boyunca çift vajinaya sahip olduğunu fark etmediğini dile getirdi. Bir doktor kontrolü sırasında durumu anladıklarını söyleyen Miller, bir süre şartlarını saklamayı tercih ettiğini anlattı. Utanılacak bir durum olmadığını kabul ettiğinde ise Miller, sosyal medya hesabından takiçileriyle paylaştı.

İnsanların kendisine yoğun bir şekilde ilgi gösterdiğini anlatan Miller, “Sadece bir vajinamın olmasını istemiyorum. İki vajinaya sahip olmak cinsel hayatımı daha eğlenceli hale getirdi ve bence tüm bedenleri kucaklamak önemli, hepimiz çok farklı olabiliriz. İş için bir vajina ve kişisel hayatım için bir vajina kullanabildim, bu da durumu benim için duygusal ve fiziksel olarak çok daha kolay hale getirdi” ifadelerini kullandı.

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OnlyFans
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