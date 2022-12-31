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Çift vajinalı kadından şoke eden itiraf! “İki vajinam beni milyoner yaptı. Cinsellik kafa karıştırıcı olabiliyor"

31.12.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak kısa sürede popüler olmayı başaran fenomen isim Annie Charlotte itirafıyla şaşkına çevirdi. İki vajinası sayesinde milyoner olduğunu söyleyen Charlotte cinselliğin bazen kafa karıştırıcı olabileceğini ifade etti.

Çift vajinalı kadından şoke eden itiraf! “İki vajinam beni milyoner yaptı. Cinsellik kafa karıştırıcı olabiliyor"

İngiltere’nin Surrey kentinde yaşayan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Annie Charlotte iki rahim ve serviksle dünyaya geldi. Tıp literatüründe ‘uterus didelphys’ adı verilen nadir durumun 16 yaşında keşfedildiğini belirten Charlotte ilk başlarda teşhisi kabul etme konusunda zorluk yaşadığını söyledi. 2020 yılının Kasım ayında OnlyFans’a katıldıktan sonra durumunu havalı olarak görmeye başladığını ifade ederek aylık gelirini binlerce dolara ulaştırdığını anlattı. 7 yıldır her iki vajinasının da tamamen işlevsel olduğunu anlatan Charlotte açıklamalarıyla gündem yarattı.

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Çift vanijaya sahip olduğunu açıklamasının ardından seksi fotoğraflarını abonelerine satarak aylık gelirini 70 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 582 bin TL) Charlotte hayranlarının nadir durumunu merak ettiğini söyledi.

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Hayranlarından sürekli olarak sorular aldığını belirten Charlotte, “Kadın anatomisi hakkında pek bir şey bildiklerini düşünmüyorum. Sürekli olarak gerçekten ‘İki tane mi var?’ diye soruyorlar. Hiçbir zaman kötü bir tepki almadım. Sadece sürekli soru soruyorlar. İki vajinam beni milyoner yaptı. Cinsellik kafa karıştırıcı olabiliyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Vajina OnlyFans

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