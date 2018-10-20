Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çin'de umumi erkekler tuvaletinde kaydedildiği belirtilen görüntüde çift taraflı aynayı görenler gözlerine inanamadı. Pekin'de kayda geçen bu alışılmadık görüntü büyük yankı uyandırdı.

Görüntüde erkekler tuvaletinde pisuvarların olduğu yerde, kadınlar tuvaletini gösteren gizli ayna görülüyor. Hemen yan tarafta bulunan kadınlar tuvaletinde, kadınların ayna diye baktıkları cam çift taraflı olduğu için diğer taraftan görülebiliyor. Görüntülerin hangi bölgede çekildiğinin bilgisi verilmezken paylaşılan bu video sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum aldı.

ÇİFT TARAFLI AYNA NEDİR?

Çift taraflı ayna genellikle polisler tarafından sorgu odalarında kullanılmasıyla bilinir. Bu aynaların diğer taraftan görülebilme gibi bir özelliği bulunur. Bir tarafı normal ayna gibiyken, diğer tarafı da normal cam gibi karşıyı görür.

ÇİFT YÖNLÜ AYNA NASIL ANLAŞILIR?

Zaman zaman çeşitli olaylarda ortaya çıkan çift taraflı ayna yapılacak küçük bir kontrolle fark edilebilir. Parmağınızın bir ucunu aynanın yüzeyine koyduğunuzda, yansımayla parmağınız arasında bir boşluk oluşuyorsa karşınızdaki bildiğimiz tek taraflı aynadır. Eğer parmağınız ile yansıması arasında hiçbir boşluk oluşmuyorsa, bu aynanın çift taraflı ayna olma ihtimali vardır.



