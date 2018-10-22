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Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Çin'de umumi erkekler tuvaletinde kaydedildiği belirtilen görüntüde çift taraflı aynayı görenler gözlerine inanamadı. Pekin'de kayda geçen bu alışılmadık görüntü büyük yankı uyandırdı.

Görüntüde erkekler tuvaletinde pisuvarların olduğu yerde, kadınlar tuvaletini gösteren gizli ayna görülüyor. Hemen yan tarafta bulunan kadınlar tuvaletinde, kadınların ayna diye baktıkları cam çift taraflı olduğu için diğer taraftan görülebiliyor. Görüntülerin hangi bölgede çekildiğinin bilgisi verilmezken paylaşılan bu video sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya erkekler tuvaleti ayna

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