SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da, infaz koruma memuruyken yüksek lisans yapan, iki üniversite bitiren ve halen üniversite öğrencisi olan stajyer avukat Gülhan Küçükkatrancı, okuma azmini hiç yitirmeyerek adeta "üniversite kurdu" oldu. Malatya'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Küçükkatrancı, 2005'te Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği Bölümünü kazandı. Ailesine yük olmak istemeyen Küçükkatrancı, aynı yıl girdiği KPSS'den aldığı puanla Adalet Bakanlığının sınavlarını geçip Kahramanmaraş'ta infaz koruma memuru olarak göreve başladı. Memuriyeti nedeniyle bir yıllığına ara verdiği üniversite eğitimine geri dönen Küçükkatrancı, tayinle döndüğü Isparta'da gündüzleri okula geceleri ise görev yaptığı cezaevine giderek üniversiteyi başarıyla bitirdi. SDÜ'de lisans eğitiminin ardından Fen Bilimleri Enstitüsünde Yapı Eğitimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayan Küçükkatrancı, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için tekrar sınavlara girerek Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Cevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular 2. Gastro Festivalinde tescilli Şuhut keşkeğine yoğun ilgi Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Küçükkatrancı, devam zorunluğu olmayan bu fakülteden de sınavlara girerek başarıyla mezun oldu. İçindeki eğitim azmini hiç kaybetmeyen Küçükkatrancı, yeniden girdiği üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinde eğitim görmeye başladı. Hayalini kurduğu mesleğe ilk adımını atmak için 14 yıllık devlet memurluğundan istifa eden Küçükkatrancı, şu an Antalya Barosuna bağlı stajyer avukat olarak görev yapıyor. - "Tek bir mesleğin kişiyi eğitebileceğini, ufkunu geliştirebileceğini düşünmüyorum" Eğitime verdiği önemi ve azmini AA muhabiriyle paylaşan 33 yaşındaki Küçükkatrancı, ailesinin sırtındaki yükü azaltmak için eğitim ve iş hayatını birlikte yürüttüğünü söyledi. Kendisine "Neden bu kadar üniversite okudunuz?" diye sıklıkla sorulduğunu aktaran Küçükkatrancı, bir Türk kadınının neleri başarabileceğini herkese göstermek istediğini vurguladı. Kadın ne kadar güçlü olursa çocuğunu da daha güçlü yetiştirebileceğini, ailesini daha güçlü kurabileceğini anlatan Küçükkatrancı, tek bir mesleğin kişiyi eğitebileceğini, ufkunu geliştirebileceğini düşünmediğini ifade etti.