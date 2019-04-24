Çiftçi babaları zorluk çekmesin diye insansız tarım aracı yaptılar

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 7. sınıf öğrencileri, babalarının tarlada çektiği zorluklara yardımcı olabilmek için internetten kontrol edilebilen ve aynı zamanda hem sürüm hem de ekim yapan İnsansız Tarım Aracı (İTA) tasarladı. TÜBİTAK tarafından onaylanan proje, okulda düzenlenen bilim fuarında sergilendi. Denizli’nin Sarayköy ilçesi Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencilerinin bir yıllık çalışma sonucu hazırladığı 25 projenin 21’i, TÜBİTAK tarafından onaylandı. Toplumsal farkındalık oluşturup çevre duyarlılığı yüksek çalışmalara imza atan 102 öğrencinin hazırladığı projeler, okulda düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilendi. Projeler arasında en dikkat çekeni ise, 7’inci sınıf öğrencisi Turgay Girgin ve arkadaşları Fevziye Altundağ ile Ecrin Güder’in tasarladığı İnsansız Tarım Aracı (İTA) oldu. Öğrenciler, çiftçi olan babalarının zorluk çekmemesi için internetin olduğu her yerden cep telefonu ile kontrol edilebilen ve aynı zamanda hem sürüm yapıp hem de ürün ekebilen traktörü tasarladı. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni Murat Çankaya ile projelerini sürdüren öğrenciler, yaptıkları bilimsel çalışmalarla babalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

"Dünyanın her yerinden kontrol edilebiliyor"

Tasarladıkları İTA hakkında bilgi veren Turgay Girgin, köylerinin genelinin çiftçi olduğunu ve çiftçilerin tarlada yorulmaması için böyle bir araç tasarladıklarını söyledi. Aracın telefondan kontrol edilebilen aracın internetin olduğu her yerden kontrol edilebildiğini ifade eden Girgin, "Uydu sistemi olduğu sürece gerek tarladaki ağacın dibinden gerekse evden kontrol edilebiliyor. Bizim sülalemizin hepsi çiftçi o yüzden herkes tarlaya gidiyor. Babam işlerini daha kolay yapabilsin diye İTA’yı tasarladık. Araç, tarlayı sürdüğü gibi istediğimiz gibi manevra yaptırabiliyoruz. İstediğimiz ürünleri ekebiliyor. İnternete ve telefonumuza yüklediğimiz uygulamaya bağlı olduğu sürece dünyanın öbür ucundan bile kontrol edilebiliyor" dedi.

"Hayallerinin gerçekleşeceğini görüyorlar"

Öğrencilerin merak ve hayallerinin teknoloji sayesinde gerçekleşebileceğini göstermeye çalıştıklarını aktaran Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni Murat Çankaya, "Çok eğlenceli dersler yapıyoruz. Güzel projeler ortaya çıkıyor. Bu sene yaptığımız projeleri herkese gösterebilmek ve diğer öğrencilere de faydalı olabilmek adına TÜBİTAK’a başvuru yaptık ve 21 projemiz sunulmaya değer bulundu" diye konuştu.