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Çiftçi, evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 12:20 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Mehmet Ali Kamarı (51) yaşamını yitirdi.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Mehmet Ali Kamarı (51) yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Mehmet Ali Kamarı evinden dışarı çıktığı anda kendisini bekleyen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Kamarı vücuduna isabet eden çok sayıda mermi nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kamarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı haber alarak eve gelen Kamarı’nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kamarı’nın cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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