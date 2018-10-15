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Çiftçi "Feride Abla"nın azmi takdir topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Kırklarelili çiftçi Feride Soydan, trafik kazası nedeniyle tedavisi süren eşinin yokluğunda işleri tek başına çevirerek köylünün takdirini topluyor - Devletten aldığı destekle seralar kuran ve ekim yaptığı alanları genişleten Soydan, aynı zamanda besicilik de yapıyor - Eşinin geçirdiği trafik kazası sonrası tüm işleri sırtlanan Soydan, kadınların her işi başarabileceğini gösteriyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili çiftçi Feride Soydan, trafik kazası nedeniyle tedavisi süren eşinin yokluğunda işleri tek başına çevirerek köylünün takdirini topluyor.

Kırklareli'nin Deveçatağı köyünde yaklaşık 20 yıldır çiftçilik yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Feride Soydan (45), çalışkanlığıyla köyde herkese örnek oluyor.

Gün ağarırken işe başlayan "Feride Abla", ahırdaki büyükbaş hayvanları yemleyip buzağıları da biberonla besliyor.

Ahırın temizliği sonrası sağdığı sütleri toplama merkezine götüren Soydan, kahvaltı hazırlama, ev işleri derken serasının yolunu tutuyor.

Soydan, traktörünün direksiyonuna geçip, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kadının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında kurulan serada yetiştirdiği sebzelerin bakımını yapıyor.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nden habersiz çalışmalarını sürdüren Feride Soydan, AA muhabirine, geçen yıl trafik kazası geçirmesi sonrası tedavisi devam eden eşinin yardım edememesi nedeniyle tüm işleri kendisinin yürüttüğünü söyledi.

İş başa düşünce bilmediği işleri de kısa sürede öğrendiğini ifade eden Feride Soydan, "Traktör kullanmadan su yolu açmaya bilmediğim işleri eşimin yokluğunda öğrendim, tek başıma işleri götürüyorum. Ben çalışmaya mecburum çünkü 2 çocuğum da İstanbul'da üniversite okuyor. Bana 'neden bu kadar çok çalışıyorsun?' diyenler de oluyor ama çalışmayı seviyorum. Köyde kadın olmak zor, çocuğuna, tavuğuna, hayvanına, bahçene bakacaksın, kısacası her şeye bakacaksın" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen projeler kapsamında İstanbul, İzmir ve Bursa'ya gittiğini, bu şehirlerde eğitimlere katıldığını ifade eden Soydan, katıldığı projeler sonrası çalışma isteğinin de arttığını anlattı.

Bakanlığın proje ve kurslarıyla çiftçiliği daha bilinçli yapmaya başladığını vurgulayan Soydan, şunları kaydetti:

"Ben şu anda çilek, marul, salatalık, pırasa, biber aklınıza ne gelirse yetiştiriyorum. Bu belki bizim için çok normal ama şehirden, özellikle İstanbul gibi büyük yerlerde yaşayan kadınlar buraya geldiğinde ve biberi dalında gördüğünde seviniyorlar. Onları görünce işime daha bir hevesle sarılıyorum. Mutluluklarından mutlu oluyorum."

Eşinin kaza geçirmesi sonrası bilmediği pek çok şeyi de mecburen öğrendiğini belirten Feride Soydan, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Azim çiftçilik Feride Soydan

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