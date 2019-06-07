Sefer TALAY/İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in İvrindi ilçesi kırsal Çelimler Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı, yüzlerce kişiyi buluşturdu. Düzenlenen hayırda dualar edildi, katılımcılara, çorba, pilav, etli nohut ve ayran ikramı yapıldı.

İvrindi merkeze 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Çelimler Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı büyük ilgi gördü. Çiftçi hayrına İvrindi Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Cengiz, daire müdürleri ve yaklaşık bin kişi katıldı. Mahalle camiinde kılınan öğlen namazının ardından yağmur duası yapıldı ve yemek ikramı gerçekleştirildi. Çelimler Mahalle Muhtarı Halil Çelim’in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, konuklara ikram için seferber oldu.

Konuklara teşekkür eden muhtar Halil Çelim, "Biz bu hayrı dedelerimizden gördük. Yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün de hayrımızı yaptık. Dualarımızı yaptık. Kadınlarımızın hazırladıkları yemekleri ikram ettik. Bolluk ve bereket dualarıyla yağmur duası yaptık. Bunu devam ettirmeye kararlıyız. Hayrımıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

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