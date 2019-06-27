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Çiftçi ilacı değiştirdi, arı ölümleri yüzde 80 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da çiftçilerin "Arıları seviyoruz, onlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz" sloganıyla başlattıkları çalışma sayesinde arı ölümleri 5 yılda yüzde 80 azaldı - Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aytaç: - "Hangi ilacın arıya zarar vermediğini tespit ettik. Sonra bunların kullanılmaması gerektiğini, arılara zarar verdiğini çiftçilerimize anlattık. Dernek, aynı zamanda mahsul alımında, arıların ölümüne neden olan ilaçları kullanan çiftçilerin ürününü almadı"

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Tekirdağ'da çiftçilerin "Arıları seviyoruz, onlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz" sloganıyla başlattıkları çalışma sayesinde arı ölümlerinde 5 yılda yüzde 80 azalma görüldü.

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşılayan Trakya'da, ayçiçeğinin alternatifi olarak kabul edilen, nektar ile polen bakımından da oldukça zengin olan kanola üretiminin artmasıyla arıcılık sektörü de hareketlendi.

Kanolada kullanılan bazı zirai ilaçların arı ölümlerine neden olduğunun tespit edilmesi üzerine 5 yıl önce Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği ve Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından "Arıları seviyoruz, onlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz" sloganıyla çalışma başlatıldı. İlk etapta kampanya olarak başlayıp çiftçilerden yoğun ilgi görmesi sonrası projeye dönüşen çalışmalar kapsamında, arı ölümlerinde 5 yılda yüzde 80 azalma yaşandı.

Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıların ürün verimine yüzde 25 katkı sağladığını ve bu durumun çiftçiyi oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Zararlı ilaçların kullanımının azalmasıyla arı ölümlerinde büyük oranda azalma olduğunu anlatan Aytaç, arıların üretimin bir parçası olduğunu vurguladı.

Aytaç, arı ölümlerinin önüne geçmek için ilk olarak hangi ilaçların arılara zarar verdiğini tespit ettiklerini daha sonra da "Arıları seviyoruz, onlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz" sloganıyla çiftçileri bilgilendirdiklerini ifade etti.

Önder, Çiftçi Danışmanlık Derneği ile ortak çalışma yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Hangi ilacın arıya zarar vermediğini tespit ettik. Sonra bunların kullanılmaması gerektiğini, arılara zarar verdiğini çiftçilerimize anlattık. Dernek, aynı zamanda mahsul alımında, arıların ölümüne neden olan ilaçları kullanan çiftçilerin ürününü almadı. Bu zararlı ilaçların kullanılmamasında daha da caydırıcı oldu. İlaçların kullanımının azalmasıyla birlikte arı ölümlerinde yüzde 80 azalma oldu. Arılar tozlaşma için çok önemli. Özellikle yağlı bitkilerde bu verim daha da ön plana çıkıyor. Arı, ürünün verimini yüzde 25 artırıyor."

- "Onlara asla zarar vermemeliyiz"

Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğinde görevli ziraat mühendisi Ali Hakan Doğanuz da ayçiçeğinin alternatifi olarak görülen kanolanın arılar tarafından çok sevilen bir bitki olduğunu belirtti.

Doğanuz, arılara zarar vermeyen ilaçları tespit edip, bilgilendirdikleri çiftçileri bu ilaçların kullanımına yönlendirdiklerine değinerek, "Artık üreticinin biri zararlı ilaç kullandığında diğer üretici ona kızar hale geldi. Bu bizi çok mutlu etti. Arılar üretimin bir parçası. Biz ilaç, gübre kullanıyoruz, sulama yapıyoruz. Arılar da bu üretimin bir parçası. Onlara asla zarar vermemeliyiz." dedi.

- "Bizim çiftçimiz akıllı"

Arıcı Şakir Ada ise özellikle arıların kanolaya konup bal aldıktan sonra kovanlarında azalma meydana geldiğini ve bunun üzerine durumu arıcılar birliğine anlattığını aktardı.

Daha sonra atılan ilaçlar nedeniyle arıların öldüğünü öğrendiklerini anlatan Şakir, "Bizim çiftçimiz akıllı. Kendilerine izah edilirse zararsız ilaç kullanacaklardır. Kanolada kullanılan ilaçlar böcek öldürücü ilaçlardı. Bu ilaçlar arıları kısa ve uzun zamanda zehirliyordu. Zararlı ilaçların kullanımının azalmasıyla arı ölümleri de azaldı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
arı ölümleri çiftçi Tekirdağ

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