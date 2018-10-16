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Çiftçi ile Sulama Birliği mahkemelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:59 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçi Ahmet Uysal, arazilerini kendi imkanlarıyla suladığını belirterek, herhangi bir hizmet alamadığını ileri sürdüğü Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı Gediz Sulama Birliği'nin 'su kullanım parası' adı altında haksız ücret talep ettiği gerekçesiyle yargıya başvurdu.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçi Ahmet Uysal, arazilerini kendi imkanlarıyla suladığını belirterek, herhangi bir hizmet alamadığını ileri sürdüğü Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı Gediz Sulama Birliği'nin 'su kullanım parası' adı altında haksız ücret talep ettiği gerekçesiyle yargıya başvurdu. Bugün görülen ilk duruşma, kuyuların Uysal'a ait olup olmadığının belirlenmesi için DSİ'ye yazı yazılmasına karar verilerek ertelendi.

Tilkisüleymaniye Mahallesi Muhtarı da olan çiftçi Ahmet Uysal, kendi imkanlarıyla sondaj kuyusu açtığını, ancak DSİ'ye bağlı Gediz Sulama Birliği'nin herhangi bir katkısı olmamasına rağmen dönüm başına 5 lira 'su kullanım ücreti' talep ettiğini belirterek konuyu yargıya taşıdı. Ahmet Uysal, DSİ'nin ücret talep etmemesini, eğer ediyorsa sondajı, elektriği ve diğer giderleri Birliğin karşılamasını istedi. Manisa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın bugün ilk duruşması yapıldı.

Duruşmada konuşan Uysal, "Benim taşınmazlarım DSİ'nin sulama sahası içerisinde olmasına rağmen, benim tarlalarıma su getirilmemektedir. Sulama Birliği, bu doğrultudaki sorumluluğu yerine getirmediğinden dolayı ben kendi imkanlarımla tarlalarımı suluyorum. Kullandığım su yer altı suyudur. Sulama Birliğinin benim tarlalarımın sulanmasında herhangi bir hizmeti yoktur. Bu yönde tanıklarım da vardır. Dinlenmesini talep ederim" dedi.

Hakim, DSİ'ye yazı yazılarak, dava konusu taşınmazlarda bulunan kuyuların ruhsatlarının olup olmadığının sorulması, varsa birer suretlerinin gönderilmesini istedi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi talebini kabul etmeyerek, duruşmayı 10 Ocak 2019 tarihine erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Ahmet Uysal, "Biz, arazilerimiz sayesinde geçimimizi sağlıyoruz. Sulu tarım yapıyoruz. Arazilerimiz sulama şebekesinde yer alıyor. Gediz Sulama Birliği'nin sulama havzasında bulunuyor. Ancak Birlik, arazilerimizin yüzde 80'ine su yetiştiremiyor. Su getiremediği bölgelerde, bizler kendi imkanlarımızla sulama yapıyoruz. Sondaj, artezyen ve elektrik aldığımız tapulu kuyularımız için ise bizden para almaya çalışıyorlar. Sulama sahasında olmak avantaj olması gerekirken, dezavantaja dönüşüyor. Sulama şebekesinin dışarısında olan kişilere herhangi bir para cezası uygulanmıyor. Böyle adalet olmaz. Ben bu davayı, diğer mağdur vatandaşları kurtarmak adına sembolik olarak açtım. Hükümetimiz bizlere her yönden faydalı olmaya çalışıyor. Sulama birlikleri bize hizmet vermemesine rağmen, su kullanım parası almaya çalışıyor. Sulama Birliği bize su getirdi de biz mi sulamadık? Hukuki süreç devam ediyor. 30 dönüm bağım, 200 dönüm arazim var. Bunların 100 dönümünü yer altı su kaynaklarıyla suluyorum. Yıllarca masraf edip bir sürü borca girdim. Onları ödemekle meşgulüm, çünkü arazime yatırım yaptım. Benden böyle bir parayı talep ediyorsan bana sulama imkanı vermelisin. Su yetiştiremiyorsan, sen sondajı çak, o zaman bizden gel verdiğin suyun parasını al. Burada bir düzensizlik var. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu işlere yardımcı olsunlar" diye konuştu.

DSİ yetkilileri ise konuyla ilgili resmi yazışmaların yapıldığını, hukuki sürecin kurum avukatları tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

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