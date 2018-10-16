Çiftçi ile Sulama Birliği mahkemelik oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçi Ahmet Uysal, arazilerini kendi imkanlarıyla suladığını belirterek, herhangi bir hizmet alamadığını ileri sürdüğü Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı Gediz Sulama Birliği'nin 'su kullanım parası' adı altında haksız ücret talep ettiği gerekçesiyle yargıya başvurdu. Bugün görülen ilk duruşma, kuyuların Uysal'a ait olup olmadığının belirlenmesi için DSİ'ye yazı yazılmasına karar verilerek ertelendi.

Tilkisüleymaniye Mahallesi Muhtarı da olan çiftçi Ahmet Uysal, kendi imkanlarıyla sondaj kuyusu açtığını, ancak DSİ'ye bağlı Gediz Sulama Birliği'nin herhangi bir katkısı olmamasına rağmen dönüm başına 5 lira 'su kullanım ücreti' talep ettiğini belirterek konuyu yargıya taşıdı. Ahmet Uysal, DSİ'nin ücret talep etmemesini, eğer ediyorsa sondajı, elektriği ve diğer giderleri Birliğin karşılamasını istedi. Manisa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın bugün ilk duruşması yapıldı.

Duruşmada konuşan Uysal, "Benim taşınmazlarım DSİ'nin sulama sahası içerisinde olmasına rağmen, benim tarlalarıma su getirilmemektedir. Sulama Birliği, bu doğrultudaki sorumluluğu yerine getirmediğinden dolayı ben kendi imkanlarımla tarlalarımı suluyorum. Kullandığım su yer altı suyudur. Sulama Birliğinin benim tarlalarımın sulanmasında herhangi bir hizmeti yoktur. Bu yönde tanıklarım da vardır. Dinlenmesini talep ederim" dedi.