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Çiftçi intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çiftçi Ramazan K.

Çiftçi intihar etti

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çiftçi Ramazan K. (39), kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ramazan K., evin kiler bölümünde iple kendisini tavana astı. Ailesi tarafından bir süre sonra asılı bulunan Ramazan K.'ye çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak Ramazan K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramazan K.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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