HABER

Çiftçi kadınlar organik ürünlerle işletmeci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir grup kadın, organik olarak ürettikleri mahsullerini kurdukları kooperatif sayesinde işleyip müşterilere ulaştırıyor - Kooperatif Başkanı Fatma Andaç: - "Ürünlerimiz organik ve hiçbir katkı maddesi yok. Erişte, tarhana, makarna, çorba, salça, pekmez, reçel gibi ürünleri kendi ellerimizle burada üretiyoruz. Buraya gelince dünyam değişti. Cebimiz para gördü. Evimizde ürettiklerimizi bu merkezde yapmak ve pazarda satmak, kendi tarlamızda bahçelerimizde yaptığımız ürünleri değerlendirmek benim için ayrı bir gurur oldu"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yaşayan 12 kadın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle kurdukları kooperatif sayesinde tarlalarındaki organik ürünleri geleneksel yöntemle işleyerek pazarlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'nin ortak olarak yer aldığı "Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi" kapsamında bir araya gelen kadınlar, kurdukları kooperatifle tarladaki ürünlerini işleyerek hem pazarlıyor hem de kendilerine istihdam alanı oluşturuyor.

"Yerelde üret, yerelde tüket" sloganıyla başlayan projeyle, kırsalda yaşayan ve tarımsal üretimin her aşamasında yer alan kadınların desteklenmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesiyle köyden kente göçün engellenmesi amaçlanıyor.

Haftanın belirli günleri kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri ürünleri Kayseri'de yer alan çeşitli pazarlarda satışa çıkarıyor.

Kooperatif Başkanı Fatma Andaç (54), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) adıyla kooperatifleştiklerini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile çeşitli kuruluşlardan kuruluş aşamasında destek aldıklarını söyledi.

- "Ürünlerimiz organik"

Çiftçi çocuğu olduğunu ve yıllardır tarımla ilgilendiğini belirten Andaç, şunları kaydetti:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden telefonlarımıza bir mesaj geldi. Bizi eğitime çağırdılar ve 15 gün eğitimin ardından sertifikalarımızı aldık. Organik tarımla ilgileniyoruz. Kendi bahçemizde ürettiklerimizi tesise getirerek işliyoruz. Ürünlerimiz organik ve hiçbir katkı maddesi yok. Erişte, tarhana, makarna, çorba, salça, pekmez, reçel gibi ürünleri kendi ellerimizle burada üretiyoruz. Buraya gelince dünyam değişti. Cebimiz para gördü. Evimizde ürettiklerimizi bu merkezde yapmak ve pazarda satmak, kendi tarlamızda, bahçelerimizde yaptığımız ürünleri değerlendirmek benim için ayrı bir gurur oldu."

Kooperatif sayesinde ürettikleri ürünlerin direkt satıldığını vurgulayan Andaç, "Ürünlerimizi, üreticiden tüketiciye satıyoruz. Kimseyi aracı yapmadan satmaya devam edeceğiz." dedi.

Andaç, sabahın erken saatlerinde kooperatife geldiklerini ve eğlenceli bir şekilde arkadaşlarıyla çalışmaya başladıklarını, ürünleri satın alan vatandaşların da kendilerini takdir ettiklerini anlattı.

Hem organik hem de geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Andaç, kadınların istihdama katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kooperatif bünyesindeki kadınlardan Fatma Çetin (35) ise 5 yıldır atıl durumdaki Karahıdır'daki ilkokulun gerekli izinlerin alınmasının ardından kooperatif haline getirildiğini söyledi.

Proje sayesinde iş sahibi olduğunu anlatan Çetin, "Kendi köyümde, mahallemde bu hayalimi gerçekleştirmek benim için gurur verici. Arkadaşlarımızla beraber kendi mahallemizde çalışmak bizi bu işe daha çok bağladı." diye konuştu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Fotoğraflar // Terör örgütünün infaz ettiği iddia edilen Ayhan Kökbalık cinayeti: 5 kişi daha yakalandıFotoğraflar // Terör örgütünün infaz ettiği iddia edilen Ayhan Kökbalık cinayeti: 5 kişi daha yakalandı
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklamasıHulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatma Andaç Fatma Çetin Karahıdır Kayseri Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kooperatif organik

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı MHP'yi hiç istemeyen AK Partili 5 ismi açıkladı!

Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı MHP'yi hiç istemeyen AK Partili 5 ismi açıkladı!

Nagehan Alçı: İtiraf edeyim, kendimi ağlarken buldum'

Nagehan Alçı: İtiraf edeyim, kendimi ağlarken buldum'

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Son dakika! İstanbul'da Bylock operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika! İstanbul'da Bylock operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika açıklamalar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika açıklamalar

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.