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Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler?

30.09.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularıyla alakalı detaylar merak konusu oldu. Konuyla alakalı bugün sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, başvuruların gece yarısı itibarıyla başlayacağını duyurdu. Peki Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler? İşte merak edilenler...

Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler?

Bakan Kirişçi'nin açıklamalarının ardından Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru adımları hızla araştırılmaya başlandı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak için gerekli belgeler sağlanmalıdır. Peki Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler? İşte merak edilenler...

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ E-DEVLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Ekim 2022 saat 00.00 itibariyle e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak için, 'www.turkiye.gov.tr/tarbil-ciftci-kayit-sistemi-cks-basvurusu-4252' adresini tıklayabilirsiniz. Bu adres sizi e-Devlet kapısına yönlendirecek.

Başvurular yukarıda da belirtildiği gibi dijital platformlarda e-Devlet üzerinden yapılacak.

Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler?

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 1 adet kimlik fotokopisi,
  • Nüfus müdürlüklerinden temin edilmiş nüfus kayıt örneği,
  • En fazla altı ay öncesine ait bir adet vesikalık fotoğraf,
  • Sigortası aktifse veya emekliyse sigorta numarası,
  • Çiftçi kütük belgesi (ilgili ziraat odasından temin edilmesi ve muhtar tarafından onaylanması gerekmektedir),
  • İmza sirkülerinin, yetki belgesinin ve vergi levhasının fotokopisi,
  • Tapu kayıt örneği veya tapu fotokopileri (ilçe tapu müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir).

ÇİFTÇİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Çiftçilik belgesini almak için e-Devlet ya da arama motoru aracılığıyla 'çiftçi kayıt formu'na ulaşın. Formun çıktısını alın ve doldurun. Ardından Tarım İl Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapın. Başvurularınız incelemeye alınacaktır. Onay çıktığı takdirde kayıtlar aktif hale gelecek ve çiftçilik belgeleri teslim edilecek. Kayıt türleri üçe ayrılıyor:

  • Toprak sahiplerinin başvurusu,
  • Toprak kiralayan kimselerin başvurusu,
  • Toprak birinci dereceden yakınlarına ait olan kimselerin başvurusu.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Vahit Kirişci Çiftçi Kayıt Sistemi
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