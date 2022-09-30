Bakan Kirişçi'nin açıklamalarının ardından Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru adımları hızla araştırılmaya başlandı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak için gerekli belgeler sağlanmalıdır. Peki Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler? İşte merak edilenler...
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Ekim 2022 saat 00.00 itibariyle e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak için, 'www.turkiye.gov.tr/tarbil-ciftci-kayit-sistemi-cks-basvurusu-4252' adresini tıklayabilirsiniz. Bu adres sizi e-Devlet kapısına yönlendirecek.
Başvurular yukarıda da belirtildiği gibi dijital platformlarda e-Devlet üzerinden yapılacak.
Çiftçilik belgesini almak için e-Devlet ya da arama motoru aracılığıyla 'çiftçi kayıt formu'na ulaşın. Formun çıktısını alın ve doldurun. Ardından Tarım İl Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapın. Başvurularınız incelemeye alınacaktır. Onay çıktığı takdirde kayıtlar aktif hale gelecek ve çiftçilik belgeleri teslim edilecek. Kayıt türleri üçe ayrılıyor:
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