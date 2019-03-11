HABER

Çiftçi kendini ağaca astı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tire ilçesinde, çiftçi Hüseyin K.

Çiftçi kendini ağaca astı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, çiftçi Hüseyin K. (29), kendini ağaca iple asarak yaşamına son verdi.
Kırsal Büyükkale Mahallesi'nde yaşayan çiftçi, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin K., bölgedeki bir zeytinlikte saat 07.00 sıralarında ağaca asılı halde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin K.'nin öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Hüseyin K.'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hüseyin K.'nin intiharından birkaç saat önce Facebook hesabından, 'Oldu mu? Mutlu musunuz? Peki içiniz rahat mı? O zaman eyvallah ama ben hiç mutlu değilim' paylaşımında bulunduğu görüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çiftçi kendini ağaca astı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Taksinin, kız çocuğuna çarpma anı kameradaTaksinin, kız çocuğuna çarpma anı kamerada
Birlikte gasbedildiği komşusu kadın, olayın planlayıcısı çıktıBirlikte gasbedildiği komşusu kadın, olayın planlayıcısı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.