"Çiftçi sayısı azaldı, borcu 25 kat arttı"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının 2002 yılından bu yana 700 bin azalmasına rağmen borcun aynı dönemde 25 kat arttığını belirtti.

Mecliste düzenlediği basın toplantısına Metin Göktepe'yi anarak başlayan Sarıbal, basının özgür olmadığı bir ortamın "faşizm, dayatma ve korkutma olarak adlandırılabileceğini" söyledi.

Eski milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem hakkındaki yargı kararına ilişkin de Sarıbal, "Adaletin, yasamanın, yürütmenin bir kişinin iki dudağı arasında olduğu rejimlere biz 'baskıcı, totaliter ve diktatöryal yapılar.' deriz. Ne yazık ki bu ülke şu an böyledir." ifadelerini kullandı.

Sarıbal, Türkiye'de tarımın büyük bir darboğazda olduğunu ve tarımsal üretimin dışa bağımlı hale geldiğini savundu.

Hükümetin çiftçiye kaynak ayırmadığını iddia eden Sarıbal, "ÇKS'ye kayıtlı yaklaşık 2,1 milyon çiftçimiz var, bankalara olan borcu 100 milyar lira. Ama görünmeyen borçlar var. Tarım ilacı, gübre bayisine borç, mazotçuya, çalışanına borcu var. Siyasal iktidar borçları erteliyor ama çözüm yok. 2002 yılında ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı 2,8 milyon, bugün 2,1 milyon. Çiftçi sayısının 700 bin azalmasına rağmen borç aynı dönemde 25 kat arttı." diye konuştu.