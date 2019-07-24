HABER

Çiftçi tarla sürerken tesadüf eseri buldu, 250 yıllık "Tahıl Ambarı" koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir mezrada tarla süren çiftçinin tesadüf eseri bulduğu en az 250 yıllık olduğu değerlendirilen "Tahıl Ambarı" Müze Müdürlüğüne kaldırılarak koruma altına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe bağlı Akdemir köyü İnanç mezrasında bir çiftçi, tarlasını sürerken bir yapıyla karşılaştı.

Çiftçi tarla sürerken tesadüf eseri buldu, 250 yıllık "Tahıl Ambarı" koruma altına alındı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir mezrada tarla süren çiftçinin tesadüf eseri bulduğu en az 250 yıllık olduğu değerlendirilen "Tahıl Ambarı" Müze Müdürlüğüne kaldırılarak koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe bağlı Akdemir köyü İnanç mezrasında bir çiftçi, tarlasını sürerken bir yapıyla karşılaştı. Çiftçinin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından bölgeye gelen Elazığ Müze Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Ardından başlatılan kazı çalışmaları ile toprak altındaki Osmanlı dönemine ait en az 250 yıllık olduğu değerlendirilen "Tahıl Ambarı" ortaya çıkartıldı. Poligonal taş ve horasan harcıyla yapılan tarihi ambar, yapılan çalışma ile yerinden çıkarılarak Müze Müdürlüğü’ne götürülüp koruma altına alındı.
Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Belediye Başkanı İhsan Akmurat, “Gerçekten insanoğlunun dehasıyla karşılaştığımızı ifade etmek isterim. Günün koşullarında aldığımız bilgiler nezdinde bundan yaklaşık 200 yıl öncesi bir yapıyla karşı karşıyayız. Yapının temel özelliği, günümüzde buzdolabı dediğimiz vatandaşlarımızın yiyeceklerinin bozulmaması için ve muhafazaya alınması için her evde bir buzdolabı vara ama tabi ki bundan 150-200 yıl öncesinde bundan bahsetmemiz mümkün değil. Hem buzdolabı icat edilmemişti hem de elektrik gibi bir sıkıntıyla karşı karşıyaydık. Yani Baskil İlçemizi düşündüğümüz zaman şu an bulunduğumuz bölgeye yaklaşık 30-35 yıl önce elektrik geldiğini söyleyebiliriz. Yani o tarihlerden bahsettiğimiz zaman vatandaşımız kendi yiyeceklerini özellikle yazın ve kışın muhafaza altına almak için o günün koşullarında üretmiş oldukları doğal buzdolabı” diye konuştu.

Çiftçi tarla sürerken tesadüf eseri buldu, 250 yıllık

Çiftçi tarla sürerken tesadüf eseri buldu, 250 yıllık

Çiftçi tarla sürerken tesadüf eseri buldu, 250 yıllık

Çiftçi tarla sürerken tesadüf eseri buldu, 250 yıllık

PARTNERNetflix için kötü haber! Netflix için kötü haber!
(Özel) Küçük kalbi yeni bir savaşa hazırlanıyor(Özel) Küçük kalbi yeni bir savaşa hazırlanıyor
Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini görünce gözyaşlarına hakim olamadıŞehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li Ferhat Kut ile DBP'li Leyla Bozkurt gözaltına alındı

HDP'li ve DBP'li yöneticiler gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Türk diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da harekete geçildi! Çok sayıda kişiye...

Son dakika Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.