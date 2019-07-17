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Çiftçi, tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çiftçi İsmail Derya (64), tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu.

Çiftçi, tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çiftçi İsmail Derya (64), tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu.
Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Körüktaşı köyünde İsmail Derya'ya ait tarlada meydana geldi. Tarlasını süren İsmail Derya'yı traktör üzerinde hareketsiz gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Derya'nın traktör üzerinde ölü olduğu belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Derya'nın cenazesi öğlen köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi.
FOTOĞRAFLI

Çiftçi, tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu

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