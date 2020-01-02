Çiftçi üretimle güçleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması maksadıyla 2013 yılında Keles’te kurulan BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisi, 2019 yılında da yaptığı süt alımlarıyla çiftçinin yüzünü güldürdü. Bölgedeki üreticiden alınan 4 milyon 350 bin litre süte karşılık çiftçiye 8 milyon 200 bin TL ödeme yapıldı.

Keles Süt Ürünleri Tesisiyle bölge çiftçisine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken, diğer taraftan da Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam ediyor. Bölgede yer alan Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ve süt birlikleri aracılığıyla 2013 yılından bu yana 27 milyon 540 bin litre süt alıp, 37 milyon 37 milyon 340 bin TL ödeme gerçekleştirildi. 2019 yılını da oldukça verimli geçiren BESAŞ, yıl içinde aldığı 4 milyon 350 bin litre süte karşılık çiftçiye 8 milyon 200 bin TL kazandırdı. Dağ bölgesi çiftçilerinden alınan sütler, yeni teknolojilerle geliştirilmiş tesiste tamamen hijyenik şartlarda, kaliteli ve sağlıklı pastörize günlük süt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, dil peyniri, yoğurt, ayran, lor, krema olarak Bursalıların sofralarındaki yerini aldı.

71 milyon adet ekmek

Bursa’da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen Türkiye’nin üçüncü ve Bursa’nın en büyük ekmek üretim tesisi olma özelliğini taşıyan BESAŞ, ekmek ve unlu mamûl üretiminde de hız kesmedi. Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin 400 metre kapalı ve toplam 14 bin metre alanda 5 adet tünel tipi tam otomatik fırınlarda el değmeden üretim yapan BESAŞ, 2019 yılında 71 milyon 200 bin adet ekmeği Bursalılarla buluşturdu. 450’ye yakın satış noktasının vermiş olduğu günlük siparişlerle planlaması yapılan üretimlerde, adı BESAŞ’la özdeşleşen Francala ekmek 52 milyon 865 bin adetle en fazla üretilen ekmek olurken, bunu 5 milyon 310 bin adetle Tam Buğday unlu ekmek ve 9 milyon 260 bin adetle küçük (rol) ekmek takip etti.

“Tek kârımız sağlığınız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ’ın kurulduğu günden bu yana aynı sloganı hedefleyerek misyonunu devam ettirdiğini hatırlatarak, en kaliteli ürünleri, en sağlıklı ve hijyenik koşullarda, ekonomik olarak Bursalılara sunduklarını söyledi Gerek süt ve süt ürünleri gerekse ekmek ve unlu mamûllerde Türk Gıda Kodeksine tamamen uyularak üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz ürünlere olan ilgi bir anlamda kalitenin göstergesi. Hem süt grubunda hem de unlu mamullerde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ürünlerimizin çeşitliliğini arttırmaya devam edeceğiz. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yanında, önceliği bölgemizin kooperatiflerinin ürettiği 200’ün üzerinde temel gıda ürünlerini de 450’ye yakın satış noktası aracılığıyla satışa sunuyoruz. Bu anlamda bayilerimiz yaklaşık 10 yılı aşkın süredir Halk Ekmek Büfesi algısının dışına çıkarak temel gıda maddelerinin, belediyemizin güvencesinde satışa sunulduğu bir nevi Halk Market olarak hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu tepkilerde ürün çeşitliliğinin arttırılmasının faydalarını ortaya koymaktadır. Bursalıların sofralarında yer alan sağlıklı, kaliteli ürünlerin sayısını her geçen gün arttırarak hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

