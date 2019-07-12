Çiftçiden domuzlardan korunmak için ilginç yöntem

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde çiftçilik yapan Fuat Bocut, bulduğu yöntemle tarla etrafına insan saçı serpme, astığı tişörtlere parfüm sıkma yöntemiyle 20 dönümlük nohut arazisini, domuz sürüleri ve yabani hayvanlardan koruyor. İlçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta, Toros Dağlarının eteklerinde yer alan Gedikpınarı Mahallesi'nde nohut üreticiliği yapana Fuat Bocut, mahallede birçok üreticinin ekili arazisinin başta domuz olmak üzere, birçok yaban hayvanı tarafından talan edilmesi üzerine, kuaförlerden topladığı kesilmiş saçları yaban hayvanlarını kaçırmada kullanıyor. Bu yöntemi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine denediğini ve sonuç aldıklarını belirten Bocut, "Yabani hayvanlar genellikle insanlardan kaçar, korkarlar. Hatta görmediği halde kokusunu dahi duysa kaçarlar. İnsan saçları da koku verdiği için ben bu yönteme başvurdum ve hakikaten başarılı oldum. Kurtulmuş olduk, benim domuzlarla ilgili bir şikâyetim yok. Hayvanları vurup öldürerek değil de bu tür yöntemlerle mahsullere zarar vermeleri önlenebilir, değişik yöntemler de geliştirilebilir" dedi. 'KIYAFETLERE DEODORANT SIKARAK UZAKLAŞTIRIYOR' Yabani hayvanları vurarak değil, bu tür yöntemlerle mahsullere zarar vermelerinin önlenebileceğini ifade eden Bocut, "Mahsulümüzü yabani hayvanlardan korumak için kuaförlerden topladığım insan saçlarını tarlamın etrafına ekiyorum, ayrıca domuz dışındaki yabani hayvanları ve kuşları da kaçırmak için tarla etrafında birçok ağaç ve çalılığa komşularımdan topladığım giyilmiş eski kıyafetleri astık, bunların üzerine de insanların sıklıkla kullandığı deodorantları sıkarak, burada gece gündüz insan varmış izlenimi yaratıyoruz. İnsan kokusu olduğu için yabani hayvanlar girip mahsulüme zarar vermiyor" diye konuştu. Kuşların ve sincapların da tarlalara dadandığını kaydeden Bocut, şunları söyledi: "Onlar için de önlem olarak tarlaların üzerine parlak kumaştan ipler gerdik, bu iplerin çıkardığı uğultu onları uzak tutuyor, ayrıca yaban hayvanları kovucu olarak adlandırılan havalı ses topu kullanıyoruz. Bu alet de tamamen zararsız arazimizin iki ayrı bölümüne yerleştirdik, her 10 dakikada bir ses çıkararak, yaban hayvanlarını uzak tutuyor. İnsan saçlarını kuaförlerden toplayarak, tarlamızın etrafına saçmamız ve astığımız kıyafetlere deodorant sıkmamız ilk başlarda diğer komşularımız tarafından yadırganırken, sonuç almaya başladıkça herkesin ilgisini çekmeye başladı. Birçok komşumuz bu yıl zarara uğradı, ancak önümüzdeki yıllarda bu yöntemin yayılarak herkes tarafından kullanılacağını tahmin ediyorum." 24 SAAT NÖBET TUTUYORUZ Bocut, 20 dönüm arazimizden yaklaşık 2,5 ton nohut hasadı beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Yine de tedbiri bırakmıyoruz, iki kişi 24 saat burada nöbet tutuyoruz, bu nöbet 15 gün daha sürecek, inşallah mahsulümüz zarar görmeden hasadını yapacağız."

