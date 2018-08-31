Çiftçiden ilginç sulama yöntemi

Çinli bir çiftçi tarla sulamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Hortumu balonlara bağlayıp yüzlerce dönüm tarlayı tek seferde suladı. Çiftçi önce, su deposu ve pompayı tekerlekli bir araca yerleştirdi. Sonra da hortumu büyük balonlarla bağlayıp tarlanın üzerinde havalanmasını sağladı.
Her şeyi hazırladıktan sonra su pompasını çalıştırdı. Kocaman tarla tek seferle sulandı. Çinli çiftçi, iş gücünü indiren bu sulama yöntemiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Rumeli Üniversitesi Rektörü Aynural, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındı!
6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup
Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın cezası belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran sözlerine AK Parti'den ilk yorum
Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Düğünde büyük skandal! Tek gecelik aşkı eski fotoğrafları yükleyince...
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Evden çığlıklar yükselince gerçek ortaya çıktı!
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum