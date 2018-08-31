HABER

Çiftçiden ilginç sulama yöntemi

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

Çinli bir çiftçi tarla sulamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Hortumu balonlara bağlayıp yüzlerce dönüm tarlayı tek seferde suladı.

Çinli bir çiftçi tarla sulamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Hortumu balonlara bağlayıp yüzlerce dönüm tarlayı tek seferde suladı. Çiftçi önce, su deposu ve pompayı tekerlekli bir araca yerleştirdi. Sonra da hortumu büyük balonlarla bağlayıp tarlanın üzerinde havalanmasını sağladı.

Her şeyi hazırladıktan sonra su pompasını çalıştırdı. Kocaman tarla tek seferle sulandı. Çinli çiftçi, iş gücünü indiren bu sulama yöntemiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!
Jet-ski denizde bomba gibi patladıJet-ski denizde bomba gibi patladı
Motosiklet kazasında yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kameradaMotosiklet kazasında yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin çiftçi sulama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jet-ski denizde bomba gibi patladı

Jet-ski denizde bomba gibi patladı

Motosiklet kazasında yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

Motosiklet kazasında yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

Rusya'da beton mikseri devrildi, faciadan dönüldü

Rusya'da beton mikseri devrildi, faciadan dönüldü

Eğitim sırasında beklenmedik olay

Eğitim sırasında beklenmedik olay

Tehlikeli oyun kamerada

Tehlikeli oyun kamerada

Helikopter kazası kamerada

Helikopter kazası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.