Çiftçiden ilginç sulama yöntemi

Çinli bir çiftçi tarla sulamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Hortumu balonlara bağlayıp yüzlerce dönüm tarlayı tek seferde suladı. Çiftçi önce, su deposu ve pompayı tekerlekli bir araca yerleştirdi. Sonra da hortumu büyük balonlarla bağlayıp tarlanın üzerinde havalanmasını sağladı.

Her şeyi hazırladıktan sonra su pompasını çalıştırdı. Kocaman tarla tek seferle sulandı. Çinli çiftçi, iş gücünü indiren bu sulama yöntemiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

