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Çiftçiden kavga eden keçilerine hortumlu çözüm

İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir çiftçi, birbirlerini boynuzlayarak yaralayan keçilerine ilginç bir çözüm buldu. Hayvanlarını bir bir yakalayan çiftçi, boynuzlarına hortum takarak yaralanmalarının önüne geçti.

Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış aylarından dolayı 4 ay boyunca ahırlarda bekletilen keçilerin kavgası çiftçileri ilginç bir yöntem bulmasına neden oldu. Çiftçi, birbirlerini boynuzlayarak yaralanmalarına neden olan hayvanlarını bir bir yakalayıp boynuzlarına hortum taktı. Boynuzlara takılan hortum ve borular sayesinde kavga eden keçilerin yaralanmasının önüne geçildi. Bugüne kadar 4 keçisi kavgalar nedeniyle boynuzlanarak telef olan çiftçi, çözümü ancak bu şekilde bulduğunu ifade etti.

(İHA)

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hortum çiftçi keçi şırnak

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