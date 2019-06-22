HABER

Çiftçiden kendisini vuranın serbest kalmasına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 12:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde Kazım Karakaş (57), kooperatif seçimleri nedeniyle aralarında tartışma yaşanan H.T. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Çiftçiden kendisini vuranın serbest kalmasına tepki

Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde Kazım Karakaş (57), kooperatif seçimleri nedeniyle aralarında tartışma yaşanan H.T. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olayın ardından H.T.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren, Karakaş, “Beni bu hale getiren adamın serbest kalmasına anlam veremiyorum. Benim ve ailemin can güvenliği yoktur” dedi.
Malkara’nın Karaidemir Baraj Sulama Kooperatifi 2’inci başkanı olan ve çiftçilik yapan Kazım Karakaş, önceki gün kırsal Hacısungur Mahallesi’ndeki tarlasına gitti. Tarlada çalışan Karakaş, traktörüyle evine dönerken aralarında daha önce kooperatif seçimleri nedeniyle tartışma yaşadığı H.T. tarafından otomobille önü kesildi. Aynı mahallede yaşayan Karakaş ile H.T., bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından traktörüyle seyir haline geçen Karakaş’a H.T., otomobilinden aldığı tüfekle yakın mesafeden ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Yüzü ve vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Karakaş silah sesleri üzerine gelenler tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakaş’ın şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan H.T.,soruşturmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
‘BENİM VE AİLEMİN CAN GÜVENLİĞİ YOK’
Kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını söyleyen 3 çocuk babası Kazım Karakaş, “Hacısungur Mahallesi yolunda tarlamı dolaşmaya gitmiştim. Tarladan yola çıkarken benim yolumu kesti. O otomobilinden indi, ben de traktörümden indim. Onunla yolda ağız dalaşı yaşadık. Daha sonra ben traktörüme bindim tam gidiyordum. O bana arkamdan 2 el ateş etti ve beni bu hale getirdi. Beni bu hale getiren adamın serbest kalmasına anlam veremiyorum. Kendisi beni öldürmeye kast etti. Benim ve ailemin can güvenliği yoktur” dedi.
FOTOĞRAFLI

Çiftçiden kendisini vuranın serbest kalmasına tepkiÇiftçiden kendisini vuranın serbest kalmasına tepkiÇiftçiden kendisini vuranın serbest kalmasına tepkiÇiftçiden kendisini vuranın serbest kalmasına tepki

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Ayağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldıAyağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldı
Suriyelilerin Türkiye'deki tercihi, sınır kentleri olduSuriyelilerin Türkiye'deki tercihi, sınır kentleri oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.