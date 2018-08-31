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Çiftçiler, Ankara- Çankırı karayolunu trafiğe kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 19:55 | Son Güncelleme

Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT (Ankara) (DHA)

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