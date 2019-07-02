Çiftçiler, GES ile elektrik maliyetini düşürdü

Yaklaşık 900 üyeli sulama kooperatifine güneş enerji santrali kazandırdıkları için gururlu olduklarını ifade eden Özdemir, "İnşallah bundan sonra üreticilerimiz, çiftçilerimiz yüksek elektrik bedelleri ödemek zorunda kalmayacaklar." dedi.

Sözleşmeden sonra işletmeye 1 milyon 200 bin liralık hibe sağlandığını dile getiren Özdemir, kooperatifin de kısa sürede güneş enerji santralini kurup faaliyete geçirdiğini anlattı.

TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce Yeşilçiftlik Sulama Kooperatifi ile 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali yapımı için hibe sözleşmesi imzaladıklarını bildirdi.

- "Aylık 130 ila 180 bin lira gelir bekliyoruz"

Sulama Kooperatifi Başkanı Mahmut Bahar da tesisin kooperatife büyük kazanç sağlayacağına inandığını söyledi.

Geçen yıl üreticilerden alıp ilgili elektrik dağıtım şirketine ödedikleri elektrik tüketim bedelinin 1 milyon 500 bin lirayı geçtiğini anlatan Bahar, şu bilgileri verdi:

"TKDK'den 1 milyon 200 bin lira hibe desteği aldık. Yaklaşık 650 bin dolar da Avrupa Birliği'den kredi çektik. Toplamda tesisimiz yaklaşık 4 milyon 500 bin liraya mal oldu. Bu tesisi yaparak, çiftçilerimizin en azından yüksek elektrik tüketim giderini minimize etmeyi amaçladık. Güneş enerjisi panellerini yaklaşık 20 bin metrekarelik alana kurduk. Bu yılın mart ayında temeli atılan tesisimiz, mayıs ayında enerji üretmeye başladı. Şu anda elektrik dağıtım şirketine aylık bazda satış yapıyoruz. Hesaplarımıza göre tesisimizden aylık 130 ila 180 bin lira gelir bekliyoruz. Gelirimiz, giderimizin büyük kısmını karşılıyor. Yani çiftçimiz artık yüksek elektrik bedeli ödemek zorunda kalmayacak. Üreticinin elektrik maliyeti minimize olmuş durumda."

