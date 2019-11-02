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Çiftçiler mıcır kamyonlarına karşı yol kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:45 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, mıcır taşıyan kamyonların arazilerine zarar verdiğini iddia eden çiftçiler, yol kapattı.

Çiftçiler mıcır kamyonlarına karşı yol kapattı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, mıcır taşıyan kamyonların arazilerine zarar verdiğini iddia eden çiftçiler, yol kapattı.
Burhaniye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kuyumcu Mahallesi'ndeki ocaktan mıcır taşıyan kamyonların çıkardığı tozun arazilere zarar verdiğini iddia eden yöre çiftçileri, seslerini duyurabilmek için Tahtacı Köprüsü ile Kuyumcu Mahallesi ara yolunda eylem kapattı. Kuyumcu ve Subeylidere mahallelerinden çiftçiler, yolu kapatıp, soruna çözüm bulunmasını istedi.
Yolun asfaltlanmasını isteyen Sinan Kul, "Yol kenarındaki arazilerdeki ürünler tozdan büyük zarar görüyor. Toz yüzünden tarlada yemek bile yiyemiyoruz. Bunun için yolun asfaltlanmasını istiyoruz. Biz kimsenin ekmeği ile uğraşmıyoruz. Soruna çözüm bekliyoruz. Çözüm bulamayınca da çareyi yolu kapatmakta bulduk” dedi.
Sorunun çözümü için Ankara’ya kadar gittiğini anlatan İsmail Özdemir de, "10 yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Çok yere başvurduk. Ancak bizi dinleyen yok. Yolun asfaltlanmasını istiyoruz" diye konuştu.
Cevat Budak ise, "Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Sesimizi kimse duymuyor. Biz kime gidelim. Yolun asfaltlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çiftçiler mıcır kamyonlarına karşı yol kapattı

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