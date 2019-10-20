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Çiftçiler, traktörleriyle 'Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

KONYA'da, yaklaşık 500 çiftçi bir araya gelip, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı asılı traktörleriyle şehir turu attı.

Çiftçiler, traktörleriyle 'Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da, yaklaşık 500 çiftçi bir araya gelip, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı asılı traktörleriyle şehir turu attı.
Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da çiftçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Harekatı'na destek olmak için bir araya geldi. Meram Ziraat Odası başkanlığı öncülüğünde yaklaşık 500 çiftçi, Türk bayrağı asılı traktörleriyle kortej eşliğinde şehir turu atıp Büyükşehir Belediyesi Stadı önüne geldi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup ve dua edilmesinin ardından Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, 'Barış Pınarı Harekatı'na Konyalı çiftçiler olarak destek olduklarını açıkladı.

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Çiftçiler, traktörleriyle 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olduÇiftçiler, traktörleriyle 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olduÇiftçiler, traktörleriyle 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olduÇiftçiler, traktörleriyle 'Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu

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