Çiftçiler Umutlandı Uzmanlar Uyardı

Son yılların en sert kışının yaşandığı Güneydoğu’yu etkisi altına alan kar, en çok çiftçileri sevindirdi. Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçiler, bu yıl için umutlu. Ancak uzmanlar umutlanmak için henüz erken olduğu görüşünde.

Geçen hafta ortasında başlayan kar yağışı önce Doğu ve Güneydoğu'yu, ardından bütün Türkiye’yi etkisi altına aldı. Meteoroloji verilerine göre kar kalınlığı, bölgenin bazı yerlerinde bir metreyi aştı. Kar kent merkezlerinde ve şehirlerarası yollarda hayatı felç etse de çiftçileri sevindirdi. Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçiler, son yağışlarla umutlandı.

Çiftçilerin üye olduğu Yenişehir Ziraat Odası’nın Başkanı Süleyman İskenderoğlu, yağışların tarıma etkisini VOA Türkçe’ye değerlendirdi. Sözlerine “Gözümüz aydın” şeklinde başlayan İskenderoğlu, “Yurt genelinde bir haftadır yağan kar, belki vatandaşlarımıza, özellikle de metropolde yaşayan vatandaşlara sıkıntı verebilir ama önümüzdeki yaz aylarında temiz, sağlıklı gıdalara ulaşabilmemiz için lazım. Özellikle karın yer altı ve yer üstü suları için kaçınılmaz olduğu aşikardır. Kar tam zamanında yağdı, zamanlaması harikaydı, yağması gereken zamanda yağdı” dedi.

Ancak İskenderoğlu, bahar aylarında da yağışların sürmesi gerektiğine dikkat çekti. Mevsim normallerinde yağacak yağmurların gıda krizi riskini azaltacağını vurgulayan İskenderoğlu, “Biz karın devamını bekliyoruz, Ocak ayı içinde olduğumuz için karın yağması doğal ve istediğimiz gibi. Özellikle Nisan ve Mayıs ayında normale yakın da olsa yağmur yağarsa, gıda krizi denilen bir şeyle karşı karşıya kalmayız” diye konuştu.

“Çiftçinin sıkıntısı kısmen geçti”

Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Abulsamet Ucaman da umutlu olanlardan. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ucaman, kuraklık riskinin bir nebze azaldığını vurgulayarak, bundan sonra ürünlerin değerinde satılmasının gerektiğini ifade etti.

Tarımla ilgili politika değişikliği yapılması gerektiğini söyleyen Ucaman, şöyle devam etti: “Bu yağışların bize çok olumlu yansıyacağı malum. Biz nimet olarak görüyoruz. Bölgemiz ciddi bir kuraklık geçirdi. Bölgenin bu yağışlardan faydalanabileceği, toprağın tava geldiğini görebiliyoruz. Çiftçilerimiz stresini atmış durumda. Endişemizi de öteledik. Kar yağışı bitkilerin çimlenmesi, yeşillenmesine dair bir nebze de olsa sorunu çözmüştür. İlkbaharda doğru bir yağış daha ulaşması halinde bölgede çiftçi yeniden kazanabilir. En çok sıkıntı çekilen konu ürünün piyasa değeri altında, ithal üründen düşük değerlendirilmesi. Bu durumda çiftçinin yeniden mağdur olabileceğiyle ilgili kaygılarımız devam ediyor. “

Uzmanlar uyarıyor

Ancak uzmanlar, tarım sektörünün temsilcileriyle aynı görüşte değil. VOA Türkçe’ye konuşan uzmanlar, umutlanmak için henüz erken olduğu görüşünde.

Yıllardır yeraltı suları üzerinde çalışan jeoloji mühendisi Ali Cihat Parlak’a göre yağışların devam etmesi halinde kuraklık riski ortadan kalkabilir. Karın yeraltı sularının beslenmesi içi olumlu olduğunu vurgulayan Parlak, “Daha da derinlerde olduğu için suyun yer altına süzülmesi ve akifere ulaşması zaman almaktadır. Ama bu yağışların ileride belli dönemlerde yeraltı suyunu besleyeceği açıktır. Bunu kısa bir süre içinde değerlendirmek zor. Belli dönemlerde yağış artabilir. Uzun yıllarda da yağış olmayabilir. Son yıllarda bildiğimiz kadarıyla kurak bir periyot içerisinde bulunuyoruz. Karın yağmasını tekrar yağışlı bir döneme girdiğimizin belirtisi değil. Bunun bir devamının da olması lazım. Bunun birkaç yıl devam etmesi lazım” şeklinde konuştu.

Diyarbakır Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şefik İmamoğlu ise yeraltı sularının dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Yağışların barajlardaki su seviyesinin yükselmesi için önemli olduğunu ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi: “Yüzey suları açısından direkt barajlara dolduracak şekilde olacağı için nispeten barajdaki su seviyesini yükseltecektir. Yeraltı sularının korunması açısından da akiferlerin durumuna göre yeraltı sularından istifade edilmesi gerekiyorsa, fazla su çekildiği zaman her halükarda yine nispeten bir kuraklık dönemi olur. Rastgele kuyularının açılmaması lazım. Açılan kuyulardan su çekiminin kontrollu olması lazım. Bu şekilde olursa kar yağışı yağmurdan biraz daha iyidir diyebiliriz.”

Meteorolojik verilere göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sonbahar mevsimi yağış normali, metrekareye 98.4 mm. Ancak geçen yıl metrekareye 58.9 mm yağış düştü. Yağışlar mevsim normaline göre yüzde 63, önceki yıl sonbahar yağışlarına göre yüzde 38 az oldu.

Geçen yıl önce NASA, ardından Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye için kuraklık uyarısı yapmıştı. WWF aralarında Diyarbakır’ın da bulunduğu 10 kentte yüksek risk olduğuna dikkat çekmişti.

