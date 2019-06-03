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Çiftçilerden Küçük Menderes'te 'kirlilik' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:40 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tire ilçesindeki bazı üreticiler, arazilerini suladıkları Küçük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin arttığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Çiftçilerden Küçük Menderes'te 'kirlilik' tepkisi

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesindeki bazı üreticiler, arazilerini suladıkları Küçük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin arttığını belirterek, önlem alınmasını istedi.
Bereketli topraklarında üretilen, ürünleri Türkiye'nin bir dört yanına satılan Küçük Menderes Havzası'nda kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Yer altı sularının yetersizliği nedeniyle tarlalarını sulamak için kaynak bulamadıklarını belirten çiftçiler, Küçük Menderes Nehri'ne yöneldi. Ancak nehrin Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaların atık su bırakması nedeniyle kirletildiği belirtildi. Kirli nehirden aldıkları sularla tarlalarını sulamak zorunda kaldıklarını vurgulayan üreticiler, tepki gösterdi. Ürünleri kendilerinin de çocuklarıyla birlikte tükettiğine dikkat çeken çiftçiler, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
'BU SUYA TEMAS EDEN ÜRETİCİ HASTA OLUYOR'
Bölgedeki çiftçilerden Osman Yazar, "Bölgede patates, karpuz ve mısır tarlalarımız var. Nehirde kirlilik mevcut. Bu suyun temizlenmesi için elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Şu içler acısı durumu, herkesin görmesini istiyoruz. Üreticiler bu suyla, ürünlerini suluyor. Bu suya temas eden üreticilerimiz hasta oluyor. Burada şu anda herkes mikrop taşıyor. Bu sorun karşısında herkesin birlik olması lazım" dedi.
Derebaşı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Mehmet Çakırer ise şöyle konuştu:
"Bölge olarak şu anda Aktaş Barajı'ndan da Zeytinova Barajı'ndan su alamıyoruz. Zeytinova Barajı'nın suyu Bayındır'a gidiyor. Bizler barajdan bu nehre su bırakılmasını istiyoruz. Bölgemiz susuz ve üretim sayısı günden güne düşüyor. Bu sadece tarımı değil hayvancılığı da olumsuz etkiliyor. Bu su ile sulanan ürünleri hepimiz tüketiyoruz. Biz sorunlarımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Küçük Menderes Nehrimizin eski günlerine kavuşmasını diliyoruz."

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Çiftçilerden Küçük Menderes'te 'kirlilik' tepkisiÇiftçilerden Küçük Menderes'te 'kirlilik' tepkisiÇiftçilerden Küçük Menderes'te 'kirlilik' tepkisiÇiftçilerden Küçük Menderes'te 'kirlilik' tepkisi

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