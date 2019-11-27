Çiftçilerden Paris'te Traktörlü Eylem

Fransa’nın başkenti Paris bugün yeniden bir eyleme sahne oluyor. Yaklaşık bin kadar traktörle Paris’e yola çıkan çiftçiler hükümetin tarım politikalarını ve uluslararası ticaret anlaşmalarını protesto ediyorlar.

Çiftçi sendikalarından yapılan açıklamada, bin kadar traktörle başkent Paris’e doğru yola çıkan çiftçilerin, ünlü Şanzelize Bulvarı yakınlarında toplanacakları belirtildi.

Protesto eylemi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşme talebinde bulunan iki büyük çiftçi sendikası tarafından organize ediliyor.

Çiftçiler, Macron hükümetinin genel olarak tarım politikalarını ve bazı zirai ilaçların kullanımının yasaklamasının erkene almasını protesto ediyorlar. Fransız çiftçiler, Kanada ve Güney Amerika ülkelerinden tarım ürünleri ithalatına ilişkin yapılan Avrupa Birliği anlaşmalarına da tepkiler gösteriyorlar. Çiftçiler söz konusu anlaşmaların ürünlerin ve üretimin kalitesini düşüreceğini savunuyorlar.

Macron hükümetinin son olarak kabul ettiği bir yasayla üreticilerin karlılık oranlarınn arttırılmasına yönelik attığı adım da çiftçiler tarafından yeterli bulunmamıştı.

