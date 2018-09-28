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Çiftçilerden 'zam ve et ithalatı' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

AKSARAY'da 'Tarım Platformu' adı altında bir araya gelen çiftçiler, zam ve et ithalatını protesto etti.

Çiftçilerden 'zam ve et ithalatı' tepkisi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da 'Tarım Platformu' adı altında bir araya gelen çiftçiler, zam ve et ithalatını protesto etti.
Kentte tarım ve hayvancılıkla ilgili sivil toplum örgütü temsilcileri öncülüğünde oluşturulan tarım platformu üyeleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi. Sektörde son dönemlerde meydana gelen zam ve ithalata değinen çiftçiler, tarım ve hayvancılığın sekteye uğratıldığını belirtti.
Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, yem, gübre ve mazot fiyatlarının artmasıyla hayvancılığın yapılamaz hale geldiğini belirtti. Etin ithal edilmesinin de sektörü etkilediğini ifade eden Özkök, ''Burada toplanan 'Biz her zaman devletimizin yanında, milletimizin birlik şuuruyla hareket ederek, inadına üretip, inadına hayvancılık’ deyip tarım ve hayvancılığı yapmaya kararlılar. Fakat yaşamış olduğumuz ithalat baskısıyla şu an itibariyle çok zor durumda hayvancılık ve tarım yapmaktayız. İnşallah yetkililerimizin sesimizi duymasını, acilen dışarıdan gelen canlı hayvan ithalatına, et ithalatına son diyoruz'' dedi.
'SÜT ÜRETİCİLERİ MAĞDUR'
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, süt üreticilerinin mağdur olduğunu belirterek, "Aksaray’da 1 ay içinde 900 anaç sığırımız kesilmiştir. Bu hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bunun sebebi ise yem fiyatları gibi girdilerin artması. Burada bizim devletimizden istediğimiz şey; devletimizin fırsatçılara meydan vermemesi, fırsatçıların önünü kesmesi. Burada biz üretmek için varız, sonuna kadar da üretmek için varız. Her zaman da bu insanlar devletimiz, milletimiz, ülkemiz için üretmeye her şeye var ve hazırdır” diye konuştu.
'DOMATES TARLADA 3, MARKETTE 10 LİRA'
Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, stokçuların, üretici ve tüketiciye zarar verdiğini ifade etti. Domatesin tarlada ve serada 3 lira, markette ise 10 lira olduğuna dikkat çeken Koçak, şunları söyledi:
''Biz mazot yakıp, gübre kullanıp, zirai ilaç kullanıp da üretim yapıyoruz. Ama arada ciddi şekilde makas var. Bu ülkede hainlik yapan özellikle bu stokçulara bir an önce el atılmalı. Üreticinin para kazanmadığını da hepimiz biliyoruz. Bizler ne olursa olsun, ülkemiz için inadına üreteceğiz. Tarlalarımızı da imkanlar el verdiği müddetçe boş bırakmayacağız. Ama son günlerde girdilerin yükselmesinden dolayı üreticilerimizde ciddi şekilde sıkıntı var. Biz üreticiler, çiftçiler nasıl 15 Temmuz’da bu meydanlarda 1 ay nöbet tuttuysak, ülkemizin birliği ve dirliği için her zaman varız, var olmaya da devam edeceğiz."
Grup daha sonra sessizce dağıldı.

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Çiftçilerden 'zam ve et ithalatı' tepkisi

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