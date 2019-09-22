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Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiraya verilecek - Tıbbi ve aromatik bitkilere ek olarak bu sene aronya, frenk inciri, hodan otu, ıtır, kızılcık, laden, maviyemiş, moringa türleri de teşvik kapsamına alındı. Teşviklerle 139 çeşit bitki türünün yerli üretiminin arttırılması hedefleniyor

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiraya verilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'deki tarımsal faaliyetleri desteklemek, yerli üretim potansiyeli bulunan tarım ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik etmek için Hazine taşınmazlarından daha aktif yararlanmaya yönelik projeler geliştiriliyor.

Bu kapsamda, Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanması için Bakan Murat Kurum'un talimatıyla geçen yıl mayıs ayında başlatılan, yaklaşık 218 bin çiftçiyi kapsayan uygulamaya 180 bin çiftçi başvuruda bulundu.

Türkiye genelinde uygulamaya en çok başvuru 14 binle Adana'dan geldi. Hatay'dan 10 bin 200, Konya'dan 8 bin 900, İzmir'den 8 bin 73, Muğla'dan ise 7 bin 830 çiftçi uygulamaya başvurdu.

Gerekli şartları taşıyan 45 bin çiftçiye 497 milyon metrekare taşınmaz kiralaya verildi. Diğer başvuruların ise değerlendirme süreci devam ediyor.

Uygulama kapsamında geliştirilen projeyle şimdiye kadar 46 ilde, 23 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı. Bu taşınmazların 13 milyon metrekarelik kısmı lavanta, gül, adaçayı, kekik gibi bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralandı. En çok Balıkesir, Kütahya, Bursa ve Antalya'daki çiftçiler başvurdu.

Tıbbi ve aromatik bitkilere ek olarak bu sene aronya, frenk inciri, hodan otu, ıtır, kızılcık, laden, maviyemiş, moringa türleri de teşvik kapsamına alındı. Teşviklerle 139 çeşit bitki türünün yerli üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Yerli üretimi arttırmak için geçen yıl ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere ağaçlandırma amacıyla, 9,7 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı. 2,5 milyon metrekaresinin kiralaması tamamlandı.

Bakanlık tarafından geçen ay başlatılan yeni bir projeyle de Hazine taşınmazları üzerinde seracılık dahil tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi.

Başta ceviz, badem olmak üzere ağaçlandırma ve tıbbı, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile hayvancılık amaçlı kiralanmak üzere Bakanlık tarafından 2023 yılına kadar 200 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarılacak.

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