Çiftçileri 800 bin lira dolandıran 8 kişi tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, jandarma ekipleri çiftçilerin arpa, buğday ve yulaf gibi ürünlerini aracılık ederek satacaklarını iddia eden dolandırıcılara yönelik yaptığı operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bünyan Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcılık suçunu organize olarak işlediği belirlenen ve Kayseri, Mersin, Kırıkkale illerinde ikamet eden S.B., L.A., B.K., Ö.U., M.T., F.K., H.A., L.Ö., İ.B., S.B., G.Ş., M.Ş., G.T., A.D., R.O.. ve S.S,'nin ev ile işyerlerine eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerin, 13 farklı ilde bulunan 20 mağdur ile irtibata geçerek kendilerini aracı olarak tanıttıkları, mağdur çiftçilere ait arpa, buğday ve yulaf gibi ürünlerine aracılık ederek alıcı bulacaklarını söyleyerek dolandırdıkları belirlendi. Bu kapsamda dolandırıcıların yaklaşık 800 bin TL maddi kazanç sağladıkları, bunun yanında yine farklı illerde ikamet eden çok sayıda kişiyi dolandırma teşebbüsünde bulundukları belirlendi. 3 ayrı ilde, 16 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, organize suç örgütü şüphelisi 13 şüpheli suç aleti ve eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, firar durumunda olan 2 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor. Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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