Çiftçileri bıktıran yaban domuzları için mücadele maksatlı sürek avı

Antalya’nın İbradı ilçesinde çiftçilerin ürünlerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadele maksatlı sürek avı gerçekleştirildi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı sürek avında, sağlık ve Jandarma ekipleri de dahil tüm görevliler tam kadro yer aldı.

Antalya İli İbradı İlçesi Başlar ve Çukurviran Mahalle muhtarlıkları, yaban domuzlarının geceleri tarım arazilerine inip ürünlerin köklerini kazmak, çiğnemek, kırmak ve yemek suretiyle zarar vermesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü’nce mücadele maksatlı sürek avı talebinde bulunuldu.

Söz konusu sürek avı talebi üzerine İbradı İlçe Kaymakamı Mevlana Kürkcü önderliğinde, İbradı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Çakar ile Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefi V. Yasir Karakuş tarafından yapılan incelemeler sonucu, yaban domuzu populasyonunun mahalle sakinlerinin tarım arazilerine aşırı zarar verdikleri tespit edilerek, mücadele maksatlı sürek avı yapılması uygun bulundu.

Sürek organizasyonu için gerekli tüm önlemler alındı

İlçede 3 Ağustos’ta gerçekleştirilen sürek avı organizasyonunda 7 yasal avcı, 12 sürekçi, av organizasyonun denetlemek ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek üzere mahalle muhtarları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Altınbeşik Mağarası Milli Parkı görevlileri ile oluşabilecek herhangi bir sağlık sorunu veya kazaya karşı İlçe Devlet Hastanesi sağlık ekipleri ile Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de hazır bulundular.

Mücadele maksatlı gerçekleştirilen sürek avı sonunda, herhangi bir kaza yaşanmadığı ve katılımcılar için düzenlenen yemek ile istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan, DKMP ekiplerinin, çiftçilerin ve emeklerinin korunması amacıyla 7/24 saat esasıyla çalışma yaptığı ve devam edeceğine vurgu yapıldı.