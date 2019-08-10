HABER

Çiftçileri bıktıran yaban domuzları için mücadele maksatlı sürek avı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın İbradı ilçesinde çiftçilerin ürünlerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadele maksatlı sürek avı gerçekleştirildi.

Çiftçileri bıktıran yaban domuzları için mücadele maksatlı sürek avı

Antalya’nın İbradı ilçesinde çiftçilerin ürünlerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadele maksatlı sürek avı gerçekleştirildi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı sürek avında, sağlık ve Jandarma ekipleri de dahil tüm görevliler tam kadro yer aldı.
Antalya İli İbradı İlçesi Başlar ve Çukurviran Mahalle muhtarlıkları, yaban domuzlarının geceleri tarım arazilerine inip ürünlerin köklerini kazmak, çiğnemek, kırmak ve yemek suretiyle zarar vermesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü’nce mücadele maksatlı sürek avı talebinde bulunuldu.
Söz konusu sürek avı talebi üzerine İbradı İlçe Kaymakamı Mevlana Kürkcü önderliğinde, İbradı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Çakar ile Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefi V. Yasir Karakuş tarafından yapılan incelemeler sonucu, yaban domuzu populasyonunun mahalle sakinlerinin tarım arazilerine aşırı zarar verdikleri tespit edilerek, mücadele maksatlı sürek avı yapılması uygun bulundu.
Sürek organizasyonu için gerekli tüm önlemler alındı
İlçede 3 Ağustos’ta gerçekleştirilen sürek avı organizasyonunda 7 yasal avcı, 12 sürekçi, av organizasyonun denetlemek ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek üzere mahalle muhtarları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Altınbeşik Mağarası Milli Parkı görevlileri ile oluşabilecek herhangi bir sağlık sorunu veya kazaya karşı İlçe Devlet Hastanesi sağlık ekipleri ile Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de hazır bulundular.
Mücadele maksatlı gerçekleştirilen sürek avı sonunda, herhangi bir kaza yaşanmadığı ve katılımcılar için düzenlenen yemek ile istişarelerde bulunulduğu belirtildi.
Öte yandan, DKMP ekiplerinin, çiftçilerin ve emeklerinin korunması amacıyla 7/24 saat esasıyla çalışma yaptığı ve devam edeceğine vurgu yapıldı.

Çiftçileri bıktıran yaban domuzları için mücadele maksatlı sürek avı

Çiftçileri bıktıran yaban domuzları için mücadele maksatlı sürek avı

Çiftçileri bıktıran yaban domuzları için mücadele maksatlı sürek avı

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Kırşehir için bayram namazı saati kaç? Kırşehir için bayram namazı saati kaç?
Kırklareli için bayram namazı saati kaç? Kırklareli için bayram namazı saati kaç?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Muş 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Muş için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Muğla 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Muğla için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Mersin 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Mersin için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Mardin 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Mardin için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Manisa 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Manisa için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Malatya 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Malatya için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.