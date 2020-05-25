YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. "Çiftçilerimizin yanındayız"

"Çiftçilerimizin yanındayız"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.05.2020 22:26 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar, Tavşanlı, Hisarcık, Domaniç, Şaphane, Gediz ve Dumlupınar ile bazı ilçelerde meydana gelen zirai don hasarı dolayısıyla çiftçilere ’Geçmiş olsun’ dileklerini iletti.Başkan Ceyhun, 23 Mayıs 2020 gecesi il genelinde sıcaklıkların eksi 2,5‘lara düşmesi sonucu, il merkez köyleri ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Tavşanlı, Hisarcık, Domaniç, Şaphane, Gediz ve Dumlupınar ile bazı ilçelerde zirai don hasarı meydana geldiğini belirtti.İl Başkanı Ceyhun, “Zirai don hasarı ile ilgili ekipler ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarına hemen başlamışlar ve bu ilk tespit çalışmaları sonrasında şeker pancarı, mısır, fasulye, sebze fideleri, patates, kabak çekirdeği, ayçiçeği, kavun, karpuz ve benzeri ekili alanlarda hasar meydana geldiğini gözlemlemişlerdir.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar, Tavşanlı, Hisarcık, Domaniç, Şaphane, Gediz ve Dumlupınar ile bazı ilçelerde meydana gelen zirai don hasarı dolayısıyla çiftçilere ’Geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
Başkan Ceyhun, 23 Mayıs 2020 gecesi il genelinde sıcaklıkların eksi 2,5‘lara düşmesi sonucu, il merkez köyleri ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Tavşanlı, Hisarcık, Domaniç, Şaphane, Gediz ve Dumlupınar ile bazı ilçelerde zirai don hasarı meydana geldiğini belirtti.
İl Başkanı Ceyhun, “Zirai don hasarı ile ilgili ekipler ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarına hemen başlamışlar ve bu ilk tespit çalışmaları sonrasında şeker pancarı, mısır, fasulye, sebze fideleri, patates, kabak çekirdeği, ayçiçeği, kavun, karpuz ve benzeri ekili alanlarda hasar meydana geldiğini gözlemlemişlerdir. Tespit çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra üretim için elinden geleni yapan çiftçilerimize bir nebze olsun yardım edebilmek adına ilgili bakanlıklarımız nezdinde gerekli girişim hemen başlatılacaktır. Bu arada mahsulü zarar gören çiftçilerimiz herhangi bir işlem yapmadan önce İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden teknik personelin tavsiyelerine göre hareket etmelidir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile sürekli iletişim halinde olup süreç tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir. İlimiz ve ilçelerimiz çiftçilerine büyük geçmiş olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Sisdağı Yaylasında mahsur kalan vatandaş Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:23
Yatsı
22:02

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.