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Çiftçilerin arazilerine el koyan çete lideri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

ADANA'da çiftçilerin binlerce dönüm arazisine zorla el koyduğu iddia edilen çetenin lideri olduğu öne sürülen M.A., yakalandı.

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da çiftçilerin binlerce dönüm arazisine zorla el koyduğu iddia edilen çetenin lideri olduğu öne sürülen M.A., yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde 1 yılda 3 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin ise yaralandığı olaylara karışan A. ve Ü. ailelerine 10 kez operasyon düzenledi. Her iki ailenin de çiftçilerin arazilerine zorla el koyduğu daha sonra kendi aralarında anlaşmazlığa düştüğünü bu nedenle olayların çıktığını belirleyen polis, yaptığı operasyonlarda çok sayıda uzun namlulu silah ve tabancaya el koydu. Genişletilen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aileyi 6 ay önce savcılık izniyle teknik ve fiziki takibe başladı. OPERASYON DÜZENLENDİ İki ailenin 'suç işlemek için çıkar amaçlı silahlı suç örgütü' kurduğu belirlendi. Bu tespit üzerine polis, 6 Mart 2018' de şafak vakti Adana merkezli Muğla ve Mersin'de 66 ayrı adrese 550 polisle 'Ova' isimli operasyon yaptı. Özel harekat polisleri örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerin evlerine tek tek girdi. Helikopter de operasyona havadan destek verdi. Operasyonda 1'i kadın 25 kişiyi gözaltına alındı. Çetenin de liderlerinin, M.A. ile M.Ü. olduğu belirlendi. Şüphelilerin, Doğankent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların zor durumundan faydalanarak yüksek faizli borç para verdiği, daha sonra da parayı ödeyemedikleri gerekçesiyle zorla tapulu arazilerini ellerinden aldığı, senet imzalattığı, bazılarını da tehdit, baskı ve şiddetle korkutup, vatandaşa ait arazileri kendi üzerlerine geçirdikleri ileri sürüldü. Polis bu yöntemle iki ailenin 2000'li yılların başından itibaren binlerce dönüm araziye el koyduğunu tespit etti. Bu konuyla ilgili olarak 27 kişi de polise başvurarak iki aileden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, A. ailesinin lideri olduğu öne sürülen ve 7 aydır aranan M.A.'nın Solaklı Mahallesi'nde bir depoda saklandığını tespit etti. Yapılan baskında M.A. yakalandı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.A., bugün adliyeye sevk edilecek. 5 KALAŞNİKOF, 50 TABANCA, 20 POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ İki aile arasında 2017 yılından bu yana arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. 21 Temmuz 2016 tarihinde çıkan silahlı kavgada A.A.(33) ve H.G.(53) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Karataş Caddesi'nde 17 Nisan'da seyir halindeki otomobile kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda ise M.Ü.(56) yaşamını yitirdi, 2 yakını da yaralandı. Bu anlar da saniye saniye görüntülendi. Polis bu cinayetlerden sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı ve zanlılar tutuklandı. İki aileye son 2 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar 5 kalaşnikof, 50 ruhsatsız pompalı tüfek, 20 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda adliyeye sevk edilen 25 kişiden 6'sı tutuklandı.

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