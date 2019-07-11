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"Çiftçilerin borcu yeniden yapılandırılmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal: - "Çiftçi borç yükünün altında boğuluyor. Çiftçinin borcu 118 milyara çıktı. Bunu ödeme durumları yok. Çiftçinin borcunun 5 yıl ile 10 yıl arasında mümkünse sıfır faizle yeniden yapılandırılması lazım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçi borç yükünün altında boğuluyor. Çiftçinin borcu 118 milyara çıktı. Bunu ödeme durumları yok. Çiftçinin borcunun 5 yıl ile 10 yıl arasında mümkünse sıfır faizle yeniden yapılandırılması lazım. Borçların hemen ertelenmesini istiyoruz." dedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Srebrenitsa katliamının 24. yılına değinen Sarıbal, Avrupa'nın göbeğinde soykırımın yaşandığını ve 8 binden fazla insanın katledildiğini belirtti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kavaklık bölgesinde yurt yapımı için kavak ağaçlarının kesilmesine karşı yapılan protestoları hatırlatan Sarıbal, yurt yapımı için seçilen alanın, daha önce bataklık olduğunu, bu bataklığın kuruması için suyu çok seven kavak ağacının özellikle dikildiğini söyledi.

Sarıbal, zeminin bataklık olmasına bağlı olarak inşaat maliyetinin yüksek olacağını, bu nedenle kavaklık bölgesinde yurt yapılmasının doğru olmadığını savundu.

ODTÜ'nün kendine has bir gelenek ve yönetim tarzı olduğunu ifade eden Sarıbal, "Dışarıdan öğrenci getirilmek suretiyle üniversitenin kültürünü, demografik yapısını bozmak istiyorlar. ODTÜ'nün demokratik gelenek ve yönetimine darbe vurmak istiyorlar. Mevcut rektör Saray'ın rektörüdür, meşruiyetini yitirmiştir. ODTÜ'ye yakışır bir yönetimin gelmesi gerekir. Rektörü istifaya çağırıyoruz." diye konuştu.

- "Önlem alınmazsa daha büyük tanzim satış merkezleri açılacak"

Tarım sektöründe sorunların devam ettiğini, girdi maliyetlerinin artmasına karşılık ürünlerin tarlada zararına satıldığını anlatan Sarıbal, "Bu sezon bitecek, önümüzde kış ayları var. Eğer önlem alınmazsa kapanmamak üzere daha büyük tanzim satış merkezleri açılmak durumunda kalacak." dedi.

Orhan Sarıbal, tarım ürünlerinde 59 farklı kalemde sıfır gümrükle ithalat yapıldığına işaret ederek şunları söyledi:

"Tarım üreticisi batıyor. Üretmeyen ve daha çok muhtaç olan bir ülke olma yolunda gidiyoruz. Çiftçi borç yükünün altında boğuluyor. Çiftçinin borcu 118 milyara çıktı. Bunu ödeme durumları yok. Ziraat Bankasında faiz yüzde 8'den yüzde 16'ya çıktı. Tarım Kredi Kooperatifindeki faiz oranı yüzde 40'lara dayandı. Çiftçinin borcunun 5 yıl ile 10 yıl arasında mümkünse sıfır faizle yeniden yapılandırılması lazım. Borçların hemen ertelenmesini istiyoruz."

Sarıbal, ithalatın çiftçiyi kendi toprağında köleye dönüştürdüğünü, lobileri ve yabancı çiftçileri zenginleştirdiğini öne sürerek, bir an önce ithalattan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Orhan Sarıbal, fındık alım fiyatının hemen açıklanması gerektiğini, aksi takdirde üreticinin ciddi zararlar göreceğini de sözlerine ekledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal çiftçi borçları ODTÜ kavaklık yurt yapımı

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