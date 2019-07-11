"Çiftçilerin borcu yeniden yapılandırılmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçi borç yükünün altında boğuluyor. Çiftçinin borcu 118 milyara çıktı. Bunu ödeme durumları yok. Çiftçinin borcunun 5 yıl ile 10 yıl arasında mümkünse sıfır faizle yeniden yapılandırılması lazım. Borçların hemen ertelenmesini istiyoruz." dedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Srebrenitsa katliamının 24. yılına değinen Sarıbal, Avrupa'nın göbeğinde soykırımın yaşandığını ve 8 binden fazla insanın katledildiğini belirtti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kavaklık bölgesinde yurt yapımı için kavak ağaçlarının kesilmesine karşı yapılan protestoları hatırlatan Sarıbal, yurt yapımı için seçilen alanın, daha önce bataklık olduğunu, bu bataklığın kuruması için suyu çok seven kavak ağacının özellikle dikildiğini söyledi.

Sarıbal, zeminin bataklık olmasına bağlı olarak inşaat maliyetinin yüksek olacağını, bu nedenle kavaklık bölgesinde yurt yapılmasının doğru olmadığını savundu.

ODTÜ'nün kendine has bir gelenek ve yönetim tarzı olduğunu ifade eden Sarıbal, "Dışarıdan öğrenci getirilmek suretiyle üniversitenin kültürünü, demografik yapısını bozmak istiyorlar. ODTÜ'nün demokratik gelenek ve yönetimine darbe vurmak istiyorlar. Mevcut rektör Saray'ın rektörüdür, meşruiyetini yitirmiştir. ODTÜ'ye yakışır bir yönetimin gelmesi gerekir. Rektörü istifaya çağırıyoruz." diye konuştu.