Kahramanmaraş'taki Elbistan Ovası'nda onlarca gönüllü çiftçi, balçıkla kaplanan kanalı imece usulüyle temizleyip tarım alanlarına su ulaştırmaya çabalıyor.

Geçit Mahallesi'nde vatandaşlar, Söğütlü Çayı'ndan alınacak suyun, Beylik Kanalı ile Geçit, Demircilik, Çatova ve Eldelek kırsal mahallelerine ulaştırılması için yoğun çaba harcıyor.

Balçıkla kaplanan kanalı imece usulüyle temizlemek için sabahın erken saatlerinde mahalle meydanında toplanan çiftçiler, traktörle çalışma alanına götürülüyor. Çiftçiler çizmelerle girdikleri sulama kanalındaki balçığı küreklerle dışarıya atıyor.

Geçit Mahallesi Muhtarı Kadir Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında ektikleri hububatın kurumaması için bu çalışmaların zorunlu olduğunu belirtti.

Bölgede şeker pancarı başta olmak üzere ay çekirdeği, buğday, arpa ve diğer hububatların yetiştirildiğini dile getiren Küçük, ürünlerin veriminin artması için sulanması gerektiğini söyledi.

Tarım alanlarına su götürebilmek için kanalın her yıl bahar aylarında temizliğinin yapılması gerektiğine dikkati çeken Küçük, "Yaklaşık 7 bin metrelik kanalın bazı bölümleri iş makinesiyle temizlenirken, ağaçlık kısımlar çiftçilerimiz tarafından imece usulüyle kürekle temizleniyor. Bir iki hafta sürecek çalışmalara her gün farklı insanlar katılıyor." dedi.