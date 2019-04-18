HABER

Çiftçilerin "imece usulü" tarlaları suya kavuşturma mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'taki Elbistan Ovası'nda çiftçiler, balçıkla kaplanan kanalı imece usulüyle temizleyerek tarlalara su ulaştırmaya çalışıyor - Geçit Mahallesi Muhtarı Kadir Küçük: - "Yaklaşık 7 bin metrelik kanalın bazı bölümleri iş makinesiyle, ağaçlık kısımları da imece usulüyle kürekle temizleniyor"

Kahramanmaraş'taki Elbistan Ovası'nda onlarca gönüllü çiftçi, balçıkla kaplanan kanalı imece usulüyle temizleyip tarım alanlarına su ulaştırmaya çabalıyor.

Geçit Mahallesi'nde vatandaşlar, Söğütlü Çayı'ndan alınacak suyun, Beylik Kanalı ile Geçit, Demircilik, Çatova ve Eldelek kırsal mahallelerine ulaştırılması için yoğun çaba harcıyor.

Balçıkla kaplanan kanalı imece usulüyle temizlemek için sabahın erken saatlerinde mahalle meydanında toplanan çiftçiler, traktörle çalışma alanına götürülüyor. Çiftçiler çizmelerle girdikleri sulama kanalındaki balçığı küreklerle dışarıya atıyor.

Geçit Mahallesi Muhtarı Kadir Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında ektikleri hububatın kurumaması için bu çalışmaların zorunlu olduğunu belirtti.

Bölgede şeker pancarı başta olmak üzere ay çekirdeği, buğday, arpa ve diğer hububatların yetiştirildiğini dile getiren Küçük, ürünlerin veriminin artması için sulanması gerektiğini söyledi.

Tarım alanlarına su götürebilmek için kanalın her yıl bahar aylarında temizliğinin yapılması gerektiğine dikkati çeken Küçük, "Yaklaşık 7 bin metrelik kanalın bazı bölümleri iş makinesiyle temizlenirken, ağaçlık kısımlar çiftçilerimiz tarafından imece usulüyle kürekle temizleniyor. Bir iki hafta sürecek çalışmalara her gün farklı insanlar katılıyor." dedi.

Çiftçilerden Metin Tatar da hububatın suya kavuşması için bütün mahalle halkının bir araya gelerek kanalı temizlediğini belirtti.

Ömer Özcan ise Geçit Mahallesi'nde imece yönetiminin ön planda olduğunu kaydetti.

Tarlaları sulamak için temizlik yapmaya mecbur olduklarını dile getiren Özcan, "Hepimizin geçim kaynağı tarım. Birlikte çalışarak tarlalarımızı suya kavuşturuyoruz. Bunu her yıl yapıyoruz." diye konuştu.

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adı Bilecik’te yaşayacakProf. Dr. Fuat Sezgin’in adı Bilecik’te yaşayacak
Bir günlüğüne stajyer vali olduBir günlüğüne stajyer vali oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elbistan imece usulü Kanal temizliği

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

İznik'te endişelendiren görüntü! Eğer önüne geçilmezse...

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.