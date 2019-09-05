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Çiftçilerin "şemşamer" mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

Televizyon karşısında, parkta, sohbette ve birçok yerde çitlenen ay çekirdeği, "şemşamer" adıyla da anıldığı Kayseri'de sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından tüketicilere ulaşıyor - Üretici Sadık Çiftçi: - "Sıcağın altında çalışmak zor. Geçim davası, ekmek davası diye dayanıyoruz bu sıcağa. Bazen 35-40 derece oluyor hava, o derece olmadan da kuruma gerçekleşmiyor"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin önemli ay çekirdeği üretim merkezlerinden Kayseri'de, "şemşamer" ismiyle de anılan ürünün tarladaki kurutulma süreci 35-40 dereceyi bulan sıcak havada yapılıyor.

Kocasinan ilçesi Yazır köyündeki çiftçiler, yıl boyu emek vererek ektikleri ay çekirdeğinin hasat zamanının gelmesiyle tarlalarda mesailerini artırdı.

Çiftçiler, hasat edilen "şemşamer"i kuruyemişçilerdeki yerini alması için güneşte kurutmaya bırakıyor.

Güneşlenmesi için geniş ve düz alanlara serilen "şemşamer"i sürekli karıştıran çiftçiler, sıcak havada gün boyu tarlada çalışıyor.

AA muhabirine açıklama yapan çiftçilerden 40 yaşındaki Sadık Çiftçi, mahallelerinde çekirdeğe şemşamer dediklerini ve ürünlerini organik ürettiklerini söyledi.

Tarlalarına farklı ürünler de ektiğini belirten Çiftçi, hasadını en zor yaptıkları ürünün şemşamer olduğunu bildirdi.

Ay çekirdeğinin yoğun ve yorucu bir hasat dönemi gerektirdiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ay çekirdeğini 4. ayda ekeriz, 8. ay dediğimiz zaman hasat zamanımız gelir. Sıcak olmadığı zaman çekirdek kurumaz. Sıcağın altında çalışmak da zor. Geçim davası, ekmek davası diye dayanıyoruz bu sıcağa. Bazen 35-40 derece oluyor hava, o derece olmadan da kuruma gerçekleşmiyor. Daha sonra savurup tüccarları bekliyoruz. Fiyatta anlaşırsak ürünümüzü veriyoruz. Güneşin altında ürünümüzü kurutamazsak iki gün sonra yağmur yağsa bir yıllık emeğimiz heba olur, ürünümüz para etmez."

Çiftçi Hanifi Yılmaz da sıcak havada bir yıllık emeklerinin sonucunu almak için çalıştıklarını, güneşin altında yaklaşık bir hafta zorlu mesai harcadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayçekirdeği çiftçi Kayseri sıcak hava Şemşamer

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